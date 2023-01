Eine Tote und eine Schwerverletzte nach Messerangriff

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mann sticht in Freiburg auf offener Straße zwei Frauen nieder. Eine stirbt, die andere wird schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Doch was war sein Motiv?

Freiburg - Tödliche Messerattacke im Morgengrauen: Ein 63-Jähriger soll in Freiburg am Mittwochmorgen auf offener Straße zwei Frauen niedergestochen haben. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Frau erlag dort ihren Verletzungen. Ihre Identität konnte zunächst nicht geklärt werden. Eine 30-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie zunächst nicht vernehmungsfähig war. Der mutmaßliche deutsche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Er soll zumindest die 30-Jährige gekannt haben.

Die Polizei war von Leuten aus der Nachbarschaft alarmiert worden. Als sie eintraf, war der mutmaßliche Täter nach Informationen der „Badischen Zeitung“ verschwunden. Er sei aber im Verlauf des Vormittags festgenommen worden. Die Beamten hielten sich am Mittwoch aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt und kündigten für Donnerstag weitere Informationen an. Eine Beziehungstat wird offenbar nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, betonte aber ein Sprecher.

Es ist das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage im Freiburger Westen. Das sorgte für Spekulationen im Netz. Die Polizei twitterte jedoch: „Die Fälle stehen in keinem erkennbaren Zusammenhang.“ Und zu einem weiteren Hinweis sah sich die Polizei auf Twitter veranlasst: „Es gibt derzeit keinerlei Hinweise, dass es sich um einen terroristischen Anschlag gehandelt hat. Hören Sie auf Spekulationen zu schüren.“

Erst am Samstag war ein 29-Jähriger festgenommen worden, der den Lebensgefährten seiner Ex-Freundin erschossen haben soll. Er ist in Untersuchungshaft. Vor der Tat soll er sich vor der Wohnung seiner Ex-Partnerin mit ihrem 31 Jahre alten Lebensgefährten gestritten haben. dpa