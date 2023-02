„Wie cool“: Video zeigt Szenen aus Eismanufaktur im Europa-Park

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Im „Magnum Pleasure Store“ im Europa-Park haben Besucher die Möglichkeit, ihr Eis zu personalisieren. © TikTok/olivia.huelya

In einer speziellen Eismanufaktur im Europa-Park können Besucher ihr persönliches Magnum-Eis erstellen. Auf TikTok begeistert das Video einer Verkäuferin des Magnum Stores.

Rust - Ein Sommertag im Europa-Park kann mitunter schweißtreibend sein. Umso sehnlicher wünschen sich viele Besucher eine Abkühlung herbei. Für genau solche Tage gibt es im Park ein besonderes Schmankerl für Süßschnäbel: Im Themenbereich Island lockt ein „Magnum Pleasure Store“ mit personalisiertem Eis am Stil. Unter dem Hashtag #magnumeuropapark finden sich auf TikTok zahlreiche Videos von Besuchern, die Einblicke in die Eismanufaktur geben. Ganz besonders begeistert die Nutzer das Video einer Verkäuferin, die zeigt, wie das persönliche Magnum-Eis entsteht, berichtet BW24.

Europa-Park: Video aus Magnum-Store begeistert das Netz – „wusste nie etwas davon“

Mehr als 1,3 Millionen mal wurde der Clip bereits angesehen (Stand 13. Februar). Darin ist zu sehen, wie die Verkäuferin ein Stil-Eis in flüssige, weiße Schokolade taucht. Anschließend dekoriert sie es mit bunten Streuseln und dunkler Schokoladenglasur als Topping.

Wie die Kommentare unter dem Video zeigen, sind viele Nutzer offenbar fasziniert von der Aufnahme. „Sie macht das richtig mit Liebe“, schreibt eine Userin. „Wie cool“, meint ein weiterer. „Ich war jetzt schon tausendmal im Park und wusste nie etwas davon“, bekundet ein anderer. Während die einen begeistert sind, vermuten andere, dass der Preis für das personalisierte Eis womöglich überteuert sein könnte. Wie viele schreiben, koste ein individuelles Magnum-Eis 5,50 Euro.

Magnum Pleasure Store: Schokolinsen, Kokosraspeln oder Marshmallows als Topping

Wer jetzt Lust bekommen hat, das Magnum mit einem Topping seiner Wahl zu testen, findet den Store zwischen dem Eingang zur Blue Fire Achterbahn und dem Splash Battle Whale Adventures. Das Angebot der Toppings reicht von Schokolinsen über Kokosraspeln, Raspberry-Flocken und Krokant bis hin zu Marshmallows. Auch in Hinblick auf die Schokolade, in die der Eisrohling getaucht wird, haben Besucher die Wahl zwischen weißer und Vollmilchschokolade.

Zwar ist die Plattform TikTok eigentlich für ihre unterhaltsamen Videoclips bekannt. Ab und an finden Europa-Park-Fans hier aber auch echte Geheimtipps für ihren Besuch im Park. So zeigte ein TikToker kürzlich einen geheimen Ort im Park, den „niemand kennt“. Andere Fans demonstrieren in einem Video, wie man lange Warteschlangen umgeht. Selbst absolute Park-Insider müssen anerkennen: Am Ende gibt es immer wieder nützliche Tipps, die man selbst noch nicht kannte!