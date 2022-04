Empörung über Wahlrecht ab 16 Jahren in BW – „haben keinen blassen Schimmer“

Der Landtag in Stuttgart (Archivbild) billigte am 6. April 2022 die Änderungen im Wahlrecht. © Bernd Weißbrod/dpa

In Baden-Württemberg hat der Landtag das Wahlrecht reformiert. Neben der Stimmabgabe ändert sich auch das Wahlalter – das sorgt für Diskussionen.

Stuttgart – Wenn voraussichtlich 2026 in Baden-Württemberg* ein neuer Landtag gewählt wird, werden deutlich mehr Menschen aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Am Mittwoch (6. April 2022) einigte sich das Parlament in Stuttgart* mit der dafür benötigten Zweidrittelmehrheit auf eine Wahlrechtsreform, die neben der Absenkung des Wahlalters auch eine Änderung bei der Stimmabgabe vorsieht. Bei der nächsten Landtagswahl sollen beide Reformen erstmals gelten.

Wie bei Kommunalwahlen auch, wird das aktive Wahlrecht in Baden-Württemberg für alle Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksanträge und Volksbegehren um zwei Jahre abgesenkt. Von der Politik wird die Absenkung des Wahlalters begrüßt – im Netz sind die Nutzer zum Teil anderer Meinung dazu. „Die meisten sind mit 16 Jahren noch Schüler und haben keinen blassen Schimmer wirtschaftlicher, politischer oder steuerlicher Zusammenhänge“, meint ein Nutzer auf Facebook. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.