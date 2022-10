Erbeben erschüttert Teile von Baden-Württemberg: „Leichte Schäden nicht auszuschließen“

Landesamt Baden-Württemberg meldet Erdbeben einer Stärke von 3,9 bei Hechingen (Landkreis Zollernalbkreis).

Die Erde bebte am Sonntagmorgen in Baden-Württemberg. Das Landesamt meldet ein Erdbeben der Stärke 3,9 auf der Richterskala.

Hechingen – Um 6.13 Uhr am Sonntagmorgen (16. Oktober 2022) ist ein Erdbeben der Stärke 3,9 in Baden-Württemberg registriert worden. Das Epizentrum des Erdbebens lag bei Hechingen – Zollernalbreis, teilt das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau mit.

Erdbeben in Baden-Württemberg schreckt Menschen auf

Die Erdstöße seien vermutlich in einem Umkreis von 30 Kilometern zu spüren gewesen. Die Behörden ordneten das Erdbeben südlich von Tübingen als „mäßig stark“ ein. Leichte Schäden seien jedoch nicht auszuschließen. Auch der Schweizer Erdbebendienst THZ Zürich verzeichnete um 6.13 Uhr ein Erdbeben der Stärke 3,9 in Albstadt (Zollernalbkreis) Deutschland, wie auf der Erdbeben-Webseite seismo.ethz.ch zu sehen ist.

In den sozialen Netzwerken berichten Menschen über das Erdbeben. In Stuttgart habe das ganze Haus gewackelt, schreibt eine Userin auf Twitter. „Ich stehe in der Küche und plötzlich knallt mein Rollladen als hätte außen einer dagegen gehauen“, berichtet eine Userin aus Ludwigsburg.

Im Juli dieses Jahres hatte es im Zollernalbkreis bereits ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,1 gegeben. Damals hatten sich laut Polizei einige Menschen gemeldet, weil ihr Haus gewackelt habe.

In Baden-Württemberg bebt fast täglich die Erde. Mehrmals jährlich treten deutlich spürbare Erdbeben nach Angaben der Behörden auf. „Etwa einmal in zehn Jahren ist mit einem mittelstarken Erdbeben zu rechnen, das Gebäudeschäden und Betriebsstörungen in größerem Umfang verursachen kann“, ist auf der Webseite des Landeserdbebendienstes zu lesen. „Starke Erdbeben mit katastrophalen Auswirkungen sind in Baden-Württemberg zwar selten, aber nicht ausgeschlossen.“

Schwere Erdbeben in Baden-Württemberg

1911 : Epizentrum Albstadt bei Tübingen mit einer Magnitude von 5,7

: Epizentrum Albstadt bei Tübingen mit einer Magnitude von 5,7 1943 : Das Erdbeben mit einer Stärke von 5,6 richtete große Schäden an der Reutlinger Marienkirche an

: Das Erdbeben mit einer Stärke von 5,6 richtete große Schäden an der Reutlinger Marienkirche an 1978: Epizentrum Albstadt mit einer Magnitude von 5,7

Erdbeben in und um Baden-Württemberg werden untersucht und deren Wahrnehmung sowie Schäden erfasst. Zum Erdbeben am Sonntagmorgen in Zollernalbkreis liegen zunächst keine Meldungen von Schäden vor. (ml)