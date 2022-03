„Es war genial“ – Europapark startet in den Sommer

Blick auf den Haupteingang des Europa-Parks am Eröffnungstag der Sommer-Saison 2022 © Marten Kopf/HEADLINE24

Der Europapark startet in seine 48. Saison, im Großen und Ganzen ist der Andrang aber (noch) überschaubar. Lesen Sie hier alles zur Eröffnung:

Rust - Der Europapark startet am 26. März in die neue Sommer-Saison. Und das nach zwei pandemiebedingt durchaus schwierigen Jahren, in denen er seine Tore zeitweise ganz schließen oder zumindest die Besucherzahlen begrenzen musste. Auf dem Gelände sind an diesem Eröffnungstag die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt – einfach, weil der Betrieb tatsächlich (noch) überschaubar ist.

Eindrücke vom ersten Tag der neuen Park-Saison hat HEIDELBERG24*.

