Gewalttat an Grundschule bei Stuttgart: Frau und Kind verletzt – Polizei sucht mit Hubschrauber nach Täter

Von: Christina Denk

Auch Stunden nach der Gewalttat an der Katharinenschule in Esslingen dauert die Suche nach dem Täter noch an. © SDMG / Kohls/SDMG/dpa

In einer Schule in Esslingen bei Stuttgart wurden eine Frau und ein Kind verletzt. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei auch Stunden nach der Tat noch nicht gefasst. Der News-Ticker.

Großeinsatz an Katharinenschule in Esslingen : Ein Mann hat am Morgen eine 61-jährige Frau und ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen.

an in : Ein Mann hat am Morgen eine 61-jährige Frau und ein siebenjähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen. Frau und Kind verletzt: Beide wurden mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht

Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Der News-Ticker zur Tat an der Esslinger Grundschule wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 10. Juni, 12.00 Uhr: Am Morgen waren eine 61-jährige Betreuerin der Ferienbetreuung und ein siebenjähriges Mädchen an einer Schule in Esslingen mit einem Messer angegriffen worden. Mittlerweile ist bekannt, dass sich die beiden im Rahmen der Ferienbetreuung an der geschlossenen Schule aufgehalten haben.

Der Täter wird weiterhin gesucht.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Alter: etwa 30 bis 35 Jahre

Aussehen: etwa 175 Zentimeter, dunkelhäutig, groß, schlank und mit leichtem Bartansatz am Kinn

Kleidung: schwarze Jeanshose und schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/3990-330 und auch unter dem Polizeinotruf 110 entgegen, informiert die Pressemitteilung. Die Polizei weist außerdem darauf hin, dass der Unbekannte möglicherweise noch ein Messer mit sich führt.

Bei der Suche rund um die Schule haben die Beamten ein Messer gefunden, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Nicht sicher sei allerdings, ob es sich dabei auch um die Tatwaffe handele, betonte er.

Großeinsatz in Schule in Esslingen: Frau und Mädchen mit Stichverletzungen in Klinik gebracht

Update vom 10. Juni, 11.20 Uhr: Auch mehrere Stunden nach der Gewalttat an der Grundschule in Esslingen fehlt von dem Unbekannten jede Spur, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien mehrere Tatverdächtige kontrolliert worden. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. „Die Frau und das Mädchen sind schwer verletzt und in einer Klinik“, so der Polizeisprecher. Nach Angaben der Stadt schweben beide derzeit nicht in Lebensgefahr. Es handelt sich den Angaben nach um ein siebenjähriges Mädchen und eine Betreuerin.

Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Unklar ist auch, in welcher Beziehung die Frau und das Kind sowie der Täter zueinander stehen. Am Tatort, der Katharinenschule am Rande der Esslinger Altstadt, werden derzeit Kinder während der Pfingstferien betreut. Nach der Tat wurde die Schule abgesperrt, Polizisten durchsuchten das Gebäude.

Großeinsatz in Schule in Esslingen: Gewaltttat gegen Frau und Kind - Täter noch nicht gefasst

Erstmeldung vom 10. Juni, 09.46 Uhr: Esslingen - Bei einer Gewalttat in einer Schule in Esslingen bei Stuttgart sind am Freitagmorgen eine Frau und ein Kind verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er sich noch auf dem Schulgelände aufhalte, sagte ein Sprecher der Polizei. Es laufe ein Großeinsatz der Polizei an der Schule.

An einer Schule in Esslingen wurden eine Frau und ein Kind durch einer Gewalttat verletzt. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt. © Kohls/SDMG/dpa

Großeinsatz in Schule in Esslingen: Frau und Kind verletzt – Polizei sucht mit Hubschrauber nach Täter

Nach Angaben des Sprechers werden in der Schule derzeit Kinder während der baden-württembergischen Pfingstferien betreut. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer am Morgen in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten.

Laut Informationen von bild.de soll der Täter am Freitagmorgen mit einem Messer eine Frau und ein Mädchen angegriffen haben. Die beiden erlitten demnach Stichverletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motiv der Tat war zunächst nicht bekannt. Auf Twitter schreibt die Polizei Reutlingen von „Einsatzmaßnahmen nach einem Körperverletzungsdelikt“ mit Einsatz eines Hubschraubers. Weitere Einzelheiten zu den Umständen der Tat seien bislang noch nicht bekannt. Auch in NRW war die Polizei kürzlich an einer Schule im Einsatz. Offenbar wurde eine Schusswaffe gesichtet. (chd/dpa)