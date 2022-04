Leichenfund bei Osterspaziergang: Wer ist der Tote von Esslingen? Kripo ermittelt

Von: Christoph Gschoßmann

In einem Waldstück bei Esslingen wurde eine Leiche gefunden (Symbolbild). © EIBNER/Daniel Fleig/dpa

Bei einem gemütlichen Osterspaziergang fanden Passanten in einem Waldstück bei Esslingen eine Leiche, die wohl getötet wurde. Die Polizei ermittelt.

Esslingen/München - Ein Osterspaziergang mit einer grausigen Überraschung: Ein Spaziergang am Ostermontag bei Esslingen in Baden-Württemberg endete mit dem Fund einer Leiche. In einem Waldstück abseits der Wege lag ein toter Mann - die Passanten riefen geschockt die Polizei.

Es kam zu einem Großaufgebot von Beamten: Wie Nonstopnews berichtet, rückten Kriminaltechniker, Ermittler der Mordkommission, Streifenpolizisten und Spürhunde an. Die Spurensuche zog sich bis in die Nacht, weswegen die Feuerwehr den Beamten mit Leuchtmitteln zur Seite stand.

Die Leiche lag einem Gebüsch in einem Waldstück zwischen Zell und Sirnau, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Der unbekannte Mann soll verletzt gewesen und vermutlich getötet worden sein - das Portal berichtet von „eindeutigen Zeichen eines unnatürlichen Todes“. Es ist zunächst noch unklar, ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt.

Leichenfund in Esslingen: Polizei richtet Sonderkommission ein - Identität des Toten unklar

Noch ist außerdem nicht klar, wer der Tote ist. Die Polizei sucht nach dem Fund „mit Hochdruck nach Zeugen und Hinweisen“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen mitteilte. Zu dem mutmaßlichen Verbrechen richtete die Polizei nach eigenen Angaben eine Sonderkommission ein. „Die Identifizierung des Toten dauert an“, sagte ein Polizeisprecher. (cg mit dpa)