Europa-Park: Bislang verschlossene Türen werden geöffnet

Von: Sina Alonso Garcia

Die erste Folge der neuen Doku-Reihe „Die geheime Welt“ auf Kabel Eins widmet sich dem Europa-Park in Rust. © Kabel Eins/Europa-Park/Clarissa Schreiner

Der Europa-Park, wie man ihn noch nie gesehen hat: Das zeigt am Samstag um 20.15 Uhr eine Dokumentation auf Kabel Eins, die in bislang verborgen gebliebene Bereiche des Parks vordringt.

Rust - Welcher Fan träumt nicht davon, einmal hinter die Kulissen des Europa-Parks zu blicken? Der Vergnügungspark in Rust mit seinen mehr als 4.000 Mitarbeitern übt auf seine jährlich 5,7 Millionen Besucher eine schier ungebrochene Faszination aus. Im Rahmen einer neuen Doku-Reihe auf Kabel Eins werden nun laut BW24 viele Fragen beantwortet, die sich Park-Fans vermutlich schon lange gestellt haben. In Folge eins der Reihe „Die geheime Welt“, die am Samstag, 3. September, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, zeigt Kabel Eins, was hinter den verschlossenen Türen des Europa-Parks vor sich geht.

In der Dokumentation erfahren Zuschauer, wie der Alltag der Mitarbeiter im Europa-Park aussieht. Wie verarztet zum Beispiel die gelernte KfZ-Mechatronikerin Jasmin ihre über 100 mechanischen Patienten wie die „Piraten in Batavia?“ Warum gibt es eine riesige Kleiderkammer mit mehr als 100.000 Kostümen? Und wo kann man sich um Europa-Park sogar taufen lassen?

Europa-Park-Doku lüftet verborgene Geheimnisse

Wer sich für die Hintergründe bei den Fahrgeschäften interessiert, bekommt in der Doku spannende Einblicke. Warum besteigt Industriekletterer Julien am frühen Morgen die 41 Meter hohe Holzachterbahn „Wodan“? Worauf kommt es beim Testrutschen im Wasserpark „Rulantica“ an? Welchen Gegenstand verlieren die Gäste am häufigsten bei der Achterbahnfahrt?

Die Aufnahmen aus dem Europa-Park werden bei Kabel Eins nicht die einzigen dieses neuen Formats bleiben. So blickt der Sender in der insgesamt siebenteiligen Doku-Reihe „Die geheime Welt“ in den kommenden Wochen immer samstags hinter die Kulissen von Luxushotels, Zoos, dem größten Spaßbad der Welt, XXL-All-Inclusive-Hotels, Flughäfen und 6-Sterne-Inseln.

Die geheime Welt Die siebenteilige XXL-Doku-Reihe „Die geheime Welt“ läuft ab Samstag, 3. September 2022, um 20.15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Neben der neuen Doku auf Kabel Eins haben Fans noch viele weitere Möglichkeiten, seltene Einblicke hinter die Türen des Europa-Parks zu erhaschen. So enthüllt etwa derzeit eine Doku auf VEEJOY alle Details zum Baufortschritt der neuen Tesla-Achterbahn. Diese hat ihren Platz in Zukunft im neuen Themenbereich Kroatien, der gerade im Park entsteht. Seit Januar 2022 streamt der Europa-Park auf der Plattform VEEJOY Shows, Geschichten und Hintergründe aus dem Park. Auch auf YouTube teilen Nutzer und Influencer immer wieder spezifische Einblicke aus Rust. Wer nicht vor Ort sein kann, findet also immer einen Weg, auch virtuell mit dabei zu sein.