Europa-Park: Insider stellt 5 „Top-Neuheiten“ 2023 vor

Am 25. März startet der Europa-Park in die Sommersaison. Ein Kenner verrät, welche Neuheiten man nicht verpassen sollte.

Rust - Bereits vor dem Beginn der Sommersaison im Europa-Park gibt es für Fans offenbar kein Halten mehr: Die Jahreskarten sind schon jetzt restlos ausverkauft. Neben dem neuen Themenbereich „Liechtenstein“ warten 2023 viele weitere Neuheiten auf die Gäste, die es sich zu entdecken lohnt. Der Blogger Europapark Traveller stellt seine „Top 5“ in einem Video auf YouTube vor.

Platz 5: Shows und Entertainment – Neues in England und Italien

„Wie immer erwartet uns auch in der kommenden Europa-Park-Saison jede Menge Neues in Sachen Shows und Entertainment“, kündigt der Europapark Traveller an. „Vor allem Shows in der spanischen Arena, veränderte Darbietungen im frisch renovierten Globe Theatre in England sowie im Teatro in Italien lassen die Herzen von Showliebhabern höher schlagen.“

Platz 4: Neuer Film „Fina und die Yomis“ im Märchenwaldkino

Eine weitere Neuheit 2023 erwartet die Besucher im Märchenwaldkino, einer eher unbekannte Location in „Grimms Märchenwald“, die Platz für insgesamt 40 Personen bietet. Der neue Film „Fina und die Yomis“ erzählt eine Legende aus der Kindheit der fiktiven Kaiserin Josefina. Diese kennen Gäste des Europa-Parks bereits aus der 2022 eröffneten Themenfahrt „Josefinas kaiserliche Zauberreise“. „Das Publikum begleitet die spätere Kaiserin Josefina und ihre Freunde auf einer waghalsigen Mission“, so der Insider. „Denn ein gefährlicher Drache hat eine Gruppe Yomis entführt.“ Josefina und ihre Freunde machen sich auf zur Höhle des Ungeheuers, um es mithilfe der Macht der magischen Edelsteine zu besiegen und die Yomis zu befreien.

Platz 3: Nikola Teslas „Beautiful Croatia“

Um die Besucher auf den neuen Themenbereich Kroatien samt neuer Achterbahn einzustimmen, zeigt der Europa-Park im Traumzeit-Dome ein neues 360-Grad-Erlebnis rund um den kroatischen Erfinder Nikola Tesla. In „Nikola Teslas Beautiful Croatia“ erhalten die Zuschauer Einblicke in die faszinierende Landschaft von Kroatien. Laut Europapark Traveller darf sich das Publikum auf „atemberaubende Küsten, rauschende Wasserfälle und zauberhafte Städte“ freuen, „die das Gefühl längst vergangener Zeiten aufleben lassen.“ Zuschauer begleiten den Visionär Tesla bei seinen bahnbrechenden Experimenten zu Elektrizität und erkunden mit ihm die Sehenswürdigkeiten seiner Heimat. „Meiner Meinung nach die perfekte Möglichkeit, die Besucher jetzt schon auf das Kommende im Europa-Park einzustimmen“, resümiert der Europapark Traveller.

Platz 2: „Josefinas kaiserliche Zauberreise 2.0“

„Auch eine bereits im Vorjahr eröffnete Attraktion im Europa-Park erhält neue Updates“, verkündet der Europapark Traveller. So habe sich der Park von dem „etwas unglücklich gestalteten Heckenschloss“ rund um Josefinas kaiserliche Zauberreise getrennt – und baue derzeit an einem „wirklichen, massiven Schloss mit passenden Türmchen und Fassaden.“ Besonders interessant seien auch die neuen Hecken, die natürlicher aussehen würden als das künstliche Heckenschloss – und dadurch zu einem insgesamt authentischeren Bild der Attraktion beitragen würden.

Platz 1: Englische Ballonfahrt neu verortet – „Wunderschöner, ausgesuchter Standort am See“

„Meine Top-Neuheit im Jahr 2023 stellt ganz klar eine Überraschungs-Neuheit dar“, sagt der Europapark Traveller. Nachdem der Europa-Park Anfang 2022 die Schließung des „Flug des Ikarus“ bekanntgab, trauerten Fans um die beliebte Attraktion. Der Grund: Die frei werdende Fläche soll Platz für die gigantische neue Kroatien-Achterbahn bieten. Die Ballonfahrt war vor allem bei kleinen Gästen hoch im Kurs. Nun kehrt das Fahrgeschäft an anderer Stelle im Park zurück. „Ein neuer, wirklich wunderschöner, ausgesuchter Standort am kleinen See im Themenbereich England und eine neue, dunkelblaue Lackierung machen das Ballonfahrt-Karussell zu einem absoluten Highlight“, verkündet der Europapark Traveller. Update: Nach der Bekanntgabe des neuen Themenbereichs Liechtenstein steht fest: Der Bereich, in dem sich die Ballonfahrt befindet, gehört ab sofort zu Liechtenstein.

Dass der Europapark Traveller ein absoluter Park-Insider ist und keine Neuigkeiten verpasst, beweist er regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen, wo er die Follower stets mit aktuellen Informationen versorgt. Neben Hintergrundwissen zum Europa-Park verfügt der Europapark Traveller auch über wertvolle Tipps für einen Tag in der angrenzenden Wasserwelt Rulantica.

