Europa-Park reagiert auf Besucher-Kritik: „Seltene Einzelfälle“

Von: Sina Alonso Garcia

Fans des Europa-Parks beschwerten sich kürzlich über lange Wartezeiten, hohe Preise und abnehmende Qualität in den Park-Restaurants. Nun nehmen die Betreiber Stellung zu den Vorwürfen.

Rust - Der Europa-Park Rust gilt als eines der beliebtesten Ausflugsziele in Deutschland. Dennoch müssen die Betreiber mitunter Kritik einstecken. Ein 2022 erneut steigender Eintrittspreis sowie angeblich nachlassende Qualität beim Essensangebot sorgen unter den Park-Fans für Unmut. Bemängelt werden zudem lange Wartezeiten an Attraktionen, in Restaurants und an Imbiss-Ständen.

Auf Facebook findet man unter anderem Kommentare wie diese:

„Wir mussten 1,5 Stunden in der Schlange anstehen. Und das Essen war einfach grausam.“

„Wie soll sich das eine Familie mit zwei Kindern noch leisten?“

„Eine gewisse Teuerung ist ja klar, aber der Europa-Park übertreibt meiner Meinung nach.“

Europa-Park nimmt Stellung: „Kämpfen mit gravierenden Verteuerungen von Lebensmitteln“

Nun haben die Betreiber des Europa-Parks Stellung zu den Vorwürfen genommen. „Leider kämpfen auch wir mit der gravierenden Verteuerung von Lebensmitteln, was sich teilweise in den Preisen niederschlägt“, so die Park-Betreiber gegenüber Travelbook. „Unsere Preiserhöhungen im Gesamten sind lange nicht so hoch, wie das, was wir mehr an unsere Lieferanten zahlen müssen.“ Der Europa-Park betont sein „Höchstmaß an Fairness in der Preisgestaltung gegenüber den Gästen.“

Auf der einen Seite nimmt der Europa-Park die Kritik ernst. Auf der anderen Seite hält er es für falsch, „aus sehr seltenen Einzelfällen ein Gesamtbild abzuleiten.“ Die Qualität der Speisen sei in allen Bereichen - vom einfachen Imbiss bis zum Zwei-Sterne-Restaurant - sehr gut. „Wir legen auf hochwertige regionale Qualität wert. Wir bekommen hin und wieder einzelne Kritik von Gästen, aber der weit überwiegende Teil der Besucher ist sehr zufrieden mit unserem Angebot.“ Dass es auch mal Kritik gebe, sei bei der Größe des Park-Angebots „eigentlich unvermeidlich.“

Europa-Park: „Wir kämpfen mit Personalproblemen“

In Anbetracht der Kritik an den Essenspreisen verweist der Europa-Park auch darauf, dass Besucher eigene Speisen mitbringen können. Zu den teilweise längeren Wartezeiten nehmen die Betreiber ebenfalls Stellung - diese seien tatsächlich ein Problem. „Wir kämpfen, wie die Gastronomie, überall mit Personalproblemen. Wir versuchen aber täglich, solche Schwachpunkte zu ändern.“ Grund für den Personalmangel sei etwa der Krankenstand, unter anderem durch Corona. Bis zum Sommer rechne man allerdings mit einer Verbesserung.

Neben der Kritik an der Erhöhung der Eintrittspreise sowie der Preise für die neuen Jahreskarten ist in den sozialen Netzwerken auch Lob und Verständnis für die Betreiber des Europa-Parks zu finden. „Wird ja auch viel geboten“, heißt es etwa in den Kommentarspalten. Auch das Essen wird immer wieder explizit gelobt. „Man kann richtig lecker im Park essen“, schreibt etwa ein Facebook-Nutzer. „Wir kommen schon 31 Jahre in den Park und sind immer zufrieden gewesen mit dem Essen und dem Service“, heißt es von anderer Seite.