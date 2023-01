Video zeigt geheimen Ort im Europa-Park, den „niemand kennt“

Von: Sina Alonso Garcia

Selbst absolute Insider stoßen im Europa-Park manchmal auf völlig neue, unbekannte Orte. Ein Park-Besucher zeigt in einem Video einen „Geheimtipp“, von dem die wenigsten wissen dürften.

Rust - 18 Themenbereiche auf 950.000 Quadratmetern Fläche: Im Europa-Park Rust können sich Neulinge schnell mal verlaufen. An einem Tag alle Attraktionen zu besuchen, ist schlichtweg nicht möglich. Wiederholungstäter finden sich in der Regel schon etwas besser zurecht. Bis in die verborgenen Ecken des Parks dringen allerdings nur die wenigsten Besucher vor. Ein TikToker stellt Park-Fans auf die Probe. In einem Video zeigt er einen „Ort im Europa-Park, den niemand kennt“, berichtet BW24.

Normalerweise ist der Influencer „Many Star“ (Manuel) für seine Drag-Looks bekannt, die er regelmäßig in den sozialen Medien mit seinen Fans teilt. Ein aktuelles Video auf seinem TikTok-Kanal zeigt ihn dagegen beim Besuch des Europa-Parks. Darin öffnet er die Tür zu einem „Geheimtipp“ im Park. Dort gebe es „immer saubere Toiletten und einen Aufenthaltsbereich“. Wer weiß, wo das ist?“, fragt er seine Follower.

Europa-Park: Kundige Park-Insider kennen den „geheimen Ort“ bereits

Während einigen der „geheime Ort“ tatsächlich nicht bekannt war – wie in den Kommentaren zu lesen ist – schreiben einige Nutzer, dass sie bereits von ihm wussten. „Kenn ich. Das ist auf der linken Seite der deutschen Allee neben dem Schlosspark“, schreibt ein kundiger Fan. Tatsächlich führt ein Abgleich des Videos zu einer Lokalität nahe der deutschen Allee, die ganz am Anfang des Parks gesäumt von Shops und Gastronomieangeboten liegt. Es handelt sich um die „Narrenscheune“ – eine gemütliche Holzhütte, deren Wände mit Masken der schwäbisch-alemannischen Fastnacht (genannt Larven) verziert sind.

Laut Informationen des Europa-Parks hängen an den Wänden der Narrenscheune „rund 130 aus Holz geschnitzte Larven“, im Hintergrund ertönen „stimmungsvolle Narrenmärsche der Umgebung.“ Auch außerhalb der offiziellen Fastnachts-Zeit haben Besucher die Möglichkeit, die festliche Dekoration zu bewundern. Sitzmöglichkeiten laden ein, sich an einem anstrengenden Tag kurz auszuruhen und das Brauchtum auf sich wirken zu lassen. Hilfreiche Tipps für den perfekten Tag im Europa-Park gab kürzlich auch ein Ex-Mitarbeiter auf TikTok.