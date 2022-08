Europa-Park eröffnet VR-Attraktion in Mannheim

Von: Sina Alonso Garcia

Die VR-Attraktion YULLBE in Mannheim empfängt bereits in wenigen Wochen die ersten Besucher. © Europa-Park

Der Europa-Park Rust weitet sein Imperium aus: In Mannheim eröffnet in Kürze ein neuer Standort der Virtual-Reality-Attraktion YULLBE.

Mannheim - Gemunkelt wurde darüber schon seit Wochen - nun ist es offiziell: Der Europa-Park eröffnet in Mannheim einen Standort für die beliebte VR-Attraktion YULLBE. Wie die Betreiber mitteilten, haben Besucher im Shoppingcenter Q6Q7 bald die Möglichkeit, zwischen verschiedenen virtuellen Erlebnissen zu wählen, wie BW24 berichtet. Ausgestattet mit einer VR-Brille können sie mit Ed und Edda den verzauberten Europa-Park erkunden, sich auf eine waghalsige Verbrecherjagd begeben oder eine Mission ins Weltall wagen.

Laut Europa-Park soll das YULLBE-Erlebnis eine Attraktion sein, die „man so schnell nicht mehr vergisst“. Innerhalb der jeweils zehnminütigen Abenteuer kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Teilnehmen dürfen alle, die acht Jahre oder älter sind (ab zwölf Jahren ohne Begleitung der Eltern). Michael Mack, Geschäftsführer von MackNeXT, beschreibt die Attraktion als „perfekte Ergänzung zum Einkaufsbummel oder einem Besuch der vielen Restaurants in der Innenstadt.“

Europa-Park eröffnet YULLBE-Standort in Mannheim: „Passt perfekt in unsere Stadt der Erfinder“

Auch Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer von Q6Q7, freut sich über die Kooperation: „YULLBE mit seinem ausgezeichneten Content auf einer innovativen Zukunftstechnologie passt perfekt in unsere Stadt der Erfinder. Ich bin davon überzeugt: Die Mannheimerinnen und Mannheimer und unsere Gäste aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar werden davon begeistert sein.“

Öffnungszeiten Montag bis Sonntag, 14 bis 22 Uhr Preise 12 Euro Ort Das Quartier Q6Q7 (Q7 23, 68161 Mannheim)

Wer anschließend an das Spiel Lust bekommt, mal wieder nach Rust zu fahren, hat vor Ort die Möglichkeit, Tickets für die Wasserwelt Rulantica und den Europa-Park zu erwerben. Zudem wird eine Auswahl an Geschenkideen geboten.

YULLBE in Mannheim: Mitarbeiter gesucht - in Vollzeit oder als Nebenjob

Für YULLBE in Mannheim werden derweil noch Mitarbeiter gesucht. Wer in Vollzeit oder im Nebenjob als Operator vor Ort einspringen möchte, kann sich unter jobs.europapark.de bewerben oder beim Job-Speed-Dating am 24. und 25. August direkt in Mannheim teilnehmen.