Europapark in Rust: Daher hat der Park seinen Namen

Der Haupteingang des Europa-Parks in Rust ist von Flaggen umrahmt. © Patrick Seeger/dpa

Besucher kennen die Aufteilung des beliebten Freizeitparks: Die Themenbereiche sind länderspezifisch gestaltet. Logisch, daher auch der Name. Stimmt aber gar nicht.

Rust - Besonders auffallend am Europapark ist seine thematische Aufteilung. Jeder Besucher kennt sie: In insgesamt 18 Themenbereiche nämlich ist er aufgeteilt. 15 davon sind nach europäischen Ländern benannt und gestaltet, drei weitere ergänzen mit anderen thematischen Schwerpunkten. Daher auch der Name „Europa-Park“, sollte man meinen. Stimmt aber gar nicht. Die Entstehungsgeschichte ist eine andere.

Zweifelsohne gehört der Europapark Rust im südlichen Schwarzwald in Baden-Württemberg zu den beliebtesten Freizeitparks überhaupt. Mit immer neuen Attraktionen werden Besucher gelockt und auch nach der langen, Corona-bedingten Schließung während der Wintersaison 2020/21 hat sich daran nichts geändert. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA