Ex-Weltmeisterin will Analphabetismus aus Tabuzone holen

Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll wird neue Botschafterin für Alphabetisierung und Grundbildung. © Bernd Weißbrod/dpa

Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll will Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, Mut zusprechen und das Problem aus der Tabuzone holen. „Für mich ist es unvorstellbar, in einer solchen Situation zu stecken und das Schreiben und Lesen nicht ausreichend zu beherrschen“, sagte sie am Montag in Stuttgart. Als neue Botschafterin des Landes für die Alphabetisierung und Grundbildung werde sie an den Durchhaltewillen von Betroffenen appellieren, sagte die 40-Jährige aus Hohberg (Ortenaukreis).

Stuttgart - „Ich bin auch nicht aufgestanden als kleines Mädchen und war direkt Weltmeisterin“, sagte Obergföll, Weltmeisterin von 2013. „Und ich war auch jahrelang ewige Zweite und habe mich davon nicht runterkriegen lassen.“

Der frühere Sportstar ist nach Angaben des Kultusministeriums eine von bundesweit drei Prominenten, die sich im Auftrag von Bundesländern um dieses Thema kümmern. In Hessen setzt sich der ehemalige Turnweltmeister Fabian Hambüchen ein, in Bayern ist der Profibergsteiger und Extremkletterer Alexander Huber ein Ansprechpartner.

Schopper nannte Obergföll einen Glücksfall. „Sie ist nicht nur eine herausragende Sportlerin, sondern auch sozial sehr engagiert und setzt sich beispielsweise für krebskranke Kinder ein“, sagte die Ministerin.

Bundesweit können rund 6,2 Millionen erwerbsfähige Erwachsene nicht richtig schreiben, lesen und rechnen sowie keine zusammenhängenden Texte aufnehmen. Sie gelten als sogenannte funktionale Analphabeten. Statistisch gesehen wohnen rund 750.000 von ihnen in Baden-Württemberg. Die zunehmende Digitalisierung durch die Corona-Pandemie macht den Alltag für die Betroffenen komplizierter. dpa