„Tragisches Unglück“ beim Fallschirmspringen: 15-Jährige stürzt ab und stirbt

Von: Patrick Huljina

Eine 15-Jährige ist nach einem Fallschirmsprung gestorben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

In Baden-Württemberg ist eine 15-Jährige bei einem Fallschirmsprung ums Leben gekommen. Die Ursache wird derzeit noch ermittelt.

Villingen-Schwenningen - Die Polizei schreibt in ihrer Pressemitteilung von einem „tragischen Unglück“: Eine 15-jährige Fallschirmspringerin ist am Samstag in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Sie stürzte aus wenigen Metern Höhe ab und erlag ihren Verletzungen.

Villingen-Schwenningen: 15-Jährige stirbt nach Fallschirmsprung

Die junge Flugschülerin war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag alleine in rund 3200 Metern Höhe abgesprungen. Kurz vor der Landung flog sie nach ersten Erkenntnissen der Ermittler eine Kurve, ehe sie aus wenigen Metern Höhe abstürzte. Dabei erlitt die 15-Jährige den Angaben zufolge schwere Verletzungen und starb später in einem Krankenhaus.

Das verunglückte Mädchen sprang dem Polizeisprecher zufolge schon rund ein Jahr lang alleine und brachte im Rahmen ihrer Ausbildung schon mehrere Solosprünge hinter sich. Ihr Fluglehrer war den Angaben nach über dem Schwarzwald-Baar-Kreis mit abgesprungen, konnte das Unglück aber nicht verhindern. Im vergangenen Jahr verunglückte ein Fallschirmspringer in Bayern bei einem Übungssprung.

„Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“: Fallschirm sichergestellt

„Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der Fallschirm des Mädchens wurde sichergestellt. Er soll nun von Fachleuten untersucht werden, um einen technischen Defekt an dem Fluggerät auszuschließen, wie der Sprecher erklärte.

Nach Angaben des Deutschen Fallschirmsportverbands dürfen Jugendliche in Deutschland mit 14 Jahren die praktische Ausbildung zum Fallschirmspringen beginnen. Die Lizenz bekommen sie nach erfolgreicher Prüfung dann mit 16 Jahren ausgestellt.

Immer wieder kommt es beim Fallschirmspringen auch zu tödlichen Unfällen. Im vergangenen Sommer verunglückten in Italien innerhalb von nur wenigen Stunden gleich zwei Fallschirmsportler. Beim Base-Jumping in Norwegen stürzte eine junge Deutsche in den Tod, weil sich ihr Fallschirm nicht öffnete. (ph/dpa)