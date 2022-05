„Fauler Pelz“: Stadt will Bauantrag des Landes zurückstellen

Land und Stadt Heidelberg liefern sich jetzt mit Baurechtsparagrafen einen Kleinkrieg um den Ex-Knast „Fauler Pelz“. Der neueste Akt im Drama um die Nutzung des historischen Gebäudekomplexes: Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) will die Entscheidung über einen jüngst eingegangenen Bauantrag des Sozialministeriums für eine Therapieeinrichtung für suchtkranke Straftäter ein Jahr zurückstellen, wie ein Sprecher der Stadt am Montag sagte.

Heidelberg - Grund: Der Antrag laufe einem bereits im vergangenen Dezember vom Gemeinderat erteilten Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan zuwider. Die Stadt wünscht sich eine universitäre Nutzung der Immobilie im Eigentum des Landes. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.

Eine solche Verschiebung wäre wohl das Aus für die vom Ministerium ab diesem Sommer beabsichtigte Nutzung des Ex-Knastes für den Maßregelvollzug. Die vom Land vorgesehene temporäre Nutzung bis Mitte 2025 würde Instandsetzungskosten von elf Millionen Euro nach sich ziehen. Die Verschiebung soll am Dienstag (11. Mai) im Bauausschuss, am 18. Mai im Hauptausschuss und am 2. Juni vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Stadt möchte Sozialminister Manne Lucha (Grüne) zu der Sitzung am 2. Juni einladen. dpa