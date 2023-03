„Des isch a subbr Sach!“: Unternehmen aus dem Kreis Tuttlingen begeistert mit schwäbischen Clips

Von: Amy Walker

Die Hermle AG aus Gosheim im Kreis Tuttlingen begeistert mit ihren Clips auf TikTok zahlreiche User. © Screenshots TikTok/hermle_ag

Überall suchen Unternehmen händeringend nach Azubis. Um die jungen Mitarbeiter anzulocken, ist eine Firma in Baden-Württemberg auf TikTok kreativ geworden.

Gosheim – Junge Leute anlocken und halten, ist für viele Unternehmen zur Kunst geworden. Überall fehlen Auszubildende und Fachkräfte. Um die Jugend von heute zu erreichen, müssen sich Firmen ganz neue Methoden einfallen lassen. Im Landkreis Tuttlingen ist das einer Firma gelungen: Mit ihren Videos auf TikTok schafft es die Hermle AG, tausende Menschen zu erreichen.

„Des isch quasi des Herzstück“ – Schwäbischer Dialekt in TikTok-Videos begeistert Fans

Die Videos werden hauptsächlich von und für junge Leute gemacht: Mal stellen sich die Azubis vor, mal zeigen sie, woran sie gerade arbeiten und wie es funktioniert – und manchmal geht es einfach nur darum, im Netz für Lacher zu sorgen. Das Schöne daran ist: Die Azubis können und wollen ihren schwäbischen Dialekt nicht verstecken. Das macht sie im Internet wohl noch sympathischer.

In den Kommentaren schreibt ein User in typisch schwäbischer Art: „Des isch a subbr Sach!“. Ein anderer fragt: „Kennad ihr auch Hochdeitsch schwätza? Ich liebe eure Videos!“ Dass die Clips dabei helfen können, Azubis anzulocken, beweist außerdem dieser Kommentar: „Wie sieht die Ausbildung als Elektroniker/in bei Hermle aus?“ Als Antwort wird der Suchende auf die Homepage der Firma verwiesen.

Hermle auf TikTok: Erfolgreichstes Video hat 866.000 Aufrufe

Die Videos von Hermle erreichen ein großes Publikum: Der Account hat auf TikTok mehr als 27.000 Fans (Stand: 15. März, 10.32 Uhr). Einige Posts erzielen aber eine weitaus größere Reichweite. Der erfolgreichste Clip, den Hermle bisher veröffentlicht hat, wurde bis dato 866.000 Mal angeschaut (Stand: 15. März, 10.32 Uhr). Die meisten Inhalte des Accounts erreichen zwischen 10.000 und knapp 100.000 Klicks.

Die Hermle AG hat ihren Sitz in Gosheim im Landkreis Tuttlingen. Die Firma stellt seit ihrer Gründung 1938 hauptsächlich Fräsmaschinen her. Hermle hat rund 1300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auszubildende sowie Studierende werden kontinuierlich in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik, Informatik, Mechatronik, Maschinenbau und noch mehr gesucht.