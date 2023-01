Fliegerbombe in Freiburg: Einer der größten Evakuierungsaktionen seit Jahrzehnten - 4.000 Menschen betroffen

Von: Victoria Krumbeck

In Freiburg wird am Samstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 4.000 Menschen müssen evakuiert werden.

München/Freiburg im Breisgau – Am Mittwoch (11. Januar) wurde in Freiburg eine US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Samstagvormittag soll die 500 Kilogramm schwere Bombe entschärft werden. Etwa 4000 Einwohner müssen evakuiert werden. Auch mehrere Einrichtungen des Universitätsklinikums sind betroffen. Eine akute Gefahr gehe von der Bombe jedoch nicht aus, wie die Stadt mitteilte.

Die Fliegerbombe wurde auf einem Baufeld des Universitätsklinikums Freiburg gefunden. Für die Entschärfung ist eine Evakuierung aller Menschen im Umkreis von 500 Metern notwendig. Am Samstag dürfen sich ab 07.30 Uhr keine Menschen mehr in Gebäuden aufhalten. Die betroffenen Anwohner seien am Freitagmorgen von der Absperrung des Umkreises unterrichtet worden. Bei der Evakuierung soll es sich um einer der größten Evakuierungsaktionen der vergangenen Jahrzehnte halten, wie die Stadt bekannt gab.

Eine Fliegerbombe wurde in der Nähe des Universitätsklinikums Freiburg gefunden. © Philipp von Ditfurth/dpa

Da auch die Uniklinik von der Evakuierung betroffen ist, handelt es sich um einen großen Einsatz, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Betroffen sind die Klinik für Tumorbiologie sowie Teile der Kliniken für Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Pneumologie sowie des Neurozentrums.

Bombenfund auf Baufeld des Universitätsklinikums: Verlegung von 150 Patienten

Etwa 150 Patienten des Klinikums werden vorsorglich in andere Gebäude oder Gebäudeteile verlegt, wie ein Sprecher der Uniklinik auf dpa-Anfrage sagte. Somit verbleiben die Patienten in der Uniklinik und müssen nicht in andere Krankenhäuser gebracht werden. Unter den Betroffenen sind rund 50 bis 60 bettlägerige Menschen. Davon seien rund 15 Intensivpatienten, berichtete der Sprecher weiter.

Für die evakuierten Menschen hat die Stadt eine Betreuungsstelle in Halle vier der Messe eingerichtet. Betroffene, die ihren Wohnraum für die Zeit der Entschärfung verlassen müssen, können sich ab 07.30 Uhr zur Halle begeben.

Weltkriegsbomben werden immer wieder gefunden. Erst im Dezember kam es zu einem Fliegerbombenfund in Geretsried. (vk mit dpa)