Flüchtlinge aus Ukraine kommen in BW an – „so mancher Kommentar ist grausam“

Immer mehr Menschen fliehen aus der Ukraine (Symbolbild) in benachbarte Länder. © Alexei Alexandrov/dpa

In Freiburg sollen am Wochenende Busse mit rund 200 Minderjährigen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew eintreffen – ihr Kinderheim wurde evakuiert.

Freiburg – Immer mehr Menschen in der Ukraine fliehen vor der Waffengewalt – unter ihnen auch zahlreiche Kinder. Und gerade die Länder, die direkt an die Ukraine angrenzen, sind von der Masse an Flüchtlingen am stärksten betroffen. Allein am Donnerstag seien mehr als 4.000 Menschen über die Grenze gekommen, twitterte Maia Sandu, die Präsidentin der Republik Moldau. Und auch hier in Deutschland sollen am Wochenende die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen.

BW24* informiert über die Kinder aus der Ukraine, die nach Freiburg kommen

In Freiburg erwartet man in der Nacht auf Samstag Busse mit etwa 200 Kindern samt Betreuern, die aus ihrem Kinderheim in Kiew evakuiert werden mussten. Im Großraum Freiburg sollen die Kinder und Jugendlichen zunächst in Notunterkünften unterkommen, heißt es vonseiten der Stadt. In Baden-Württemberg stellt man sich auf weitere Flüchtlinge ein – mindestens 1.250 Personen kann das Land in vorhandene Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen.