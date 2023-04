Forbes-Ranking 2023: Der reichste Deutsche kommt aus Baden-Württemberg

Von: Sina Alonso Garcia

Laut eines aktuellen Rankings bringen es die zehn reichsten Deutschen gemeinsam auf ein Vermögen von mehr als 200 Milliarden Dollar. An der Spitze steht weiterhin ein Mann aus Baden-Württemberg.

Heilbronn - Er lebt völlig zurückgezogen und gilt als medienscheu: Milliardär und Lidl-Gründer Dieter Schwarz (83) hält sich stets bedeckt und wird von vielen als Phantom angesehen. Dass er sein Gesicht so gut wie nie in der Öffentlichkeit zeigt, ist jedoch ein nachvollziehbarer Selbstschutz. So gehört der Unternehmer aus Baden-Württemberg zu den Super-Reichen der Nation – und thront regelmäßig an der Spitze von Vermögens-Rankings. Auch ein aktuelles Ranking des Forbes-Magazins listet den Eigentümer der Schwarzgruppe auf Platz eins der reichsten Deutschen.

Laut Forbes kommt Dieter Schwarz, zu dessen Firmengruppe neben Discounter Lidl auch Kaufland gehört, derzeit auf ein Vermögen von 39,2 Milliarden US-Dollar (35,6 Milliarden Euro). Schwarz profitiert in erster Linie von hohen Umsatzsteigerungen seiner Supermarktketten. Lidl gilt inzwischen als der größte Discounter-Konzern weltweit und betreibt 12.000 Filialen in 31 Ländern (Stand 2022). Auch Kauflands Bilanz kann sich sehen lassen. Die Supermarktkette betreibt rund 1.500 Filialen und ist neben Deutschland inzwischen in sieben weiteren Ländern vertreten. Jährlich erwirtschaftet die Schwarzgruppe einen Umsatz von rund 48,4 Milliarden Euro (Stand 2021).

Der reichste Deutsche kommt aus Baden-WÜrttemberg. © Claudia Nass/Imago

Forbes-Ranking: Das sind die zehn reichsten Deutschen

Neben Dieter Schwarz taucht im Forbes-Ranking noch ein weiterer bekannter Unternehmer aus Baden-Württemberg auf. Mit einem geschätzten Vermögen von 16,6 Milliarden US-Dollar (15,1 Milliarden Euro) sicherte sich Reinhold Würth den fünften Platz unter den reichsten Deutschen. Der 87-Jährige machte den Schrauben-Hersteller Würth zum Weltmarktführer und blickt auf eine steile Karriere zurück. Die Würth-Gruppe beschäftigt heute rund 85.600 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro (Stand 2022).

Forbes-Ranking der reichsten Deutschen (Platz 1 bis 10):

Platz Name Vermögen 1. Dieter Schwarz 39,2 Mrd. US-Dollar 2. Klaus-Michael Kühne 32,1 Mrd. US-Dollar 3. Susanne Klatten 27,8 Mrd. US-Dollar 4. Stefan Quandt 24,7 Mrd. US-Dollar 5. Reinhold Würth und Familie 16,6 Mrd. US-Dollar 6. Theo Albrecht Jr. 16,3 Mrd. US-Dollar 7. Karl Albrecht Jr. 15,7 Mrd. US-Dollar 8. Thomas/Andreas Strüngmann und Familie 12,2 Mrd. US-Dollar 9. Andreas von Bechtolsheim und Familie 10,3 Mrd. US-Dollar 10. Friedhelm Loh 9,8 Mrd. US-Dollar Insgesamt 204,7 Mrd. US-Dollar

Quelle: Handelsblatt (Stand 13. April 2023)

Dieter Schwarz ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit Frau Franziska lebt der Gründer von Lidl sehr zurückgezogen in seiner Heimatstadt Heilbronn. Sein Wirken im Hintergrund ist in der Stadt allerdings deutlich wahrnehmbar. So baut der Multimilliardär Heilbronn komplett nach seinen Vorstellungen um. Dieter Schwarz will seiner Heimatstadt etwas zurückgeben. Heilbronn soll eine Art Modellort mit modernsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen werden.