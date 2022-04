„Eine Flasche für Lewis Hamilton reserviert“: Bernd Mayländer produziert eigenen Wein

Von: Nadja Pohr

Seit 22 Jahren ist Bernd Mayländer Safety-Car-Fahrer in der Formel 1. In seiner baden-württembergischen Heimat produziert er jetzt seinen eigenen Wein. © Olivier Matthys/dpa & Screenshot Instagram/berndmaylaender (BW24-Collage)

Bernd Mayländer, der Safety-Car-Fahrer in der Formel 1, hat sich einen Traum erfüllt: Er produziert seinen eigenen Wein und drückt damit seine Heimatverbundenheit aus.

Plüderhausen/Schorndorf - Seit bereits 22 Jahren ist Bernd Mayländer als Safety-Car-Fahrer in der Formel 1 unterwegs und hat damit im Rennsport Legendenstatus. Der gebürtige Schorndorfer (Kreis Waiblingen*) rückt in seinem Mercedes-AMG oder Aston Martin aus, um die Fahrer der Formel 1 bei Unfällen einzubremsen und verzeichnet inzwischen über 400 Renneinsätze in verschiedenen Ländern der Welt.

Wenn er nicht rund um den Globus unterwegs ist, wohnt Bernd Mayländer bei seiner Familie in Plüderhausen. Wegen seiner Heimatverbundenheit wurde er 2022 sogar vom Verein Remstal Tourismus zum „Remstäler des Jahres“ gewählt, weil er dem „typischen Menschenschlag im Remstal“ entspricht. „Weltoffen und gleichzeitig bescheiden, ehrlich und zuverlässig, erfinderisch und knitz, allzeit fleißig und stets zuverlässig“, beschreibt der Verein.

In seiner Heimatregion in Baden-Württemberg* hat sich Bernd Mayländer nun einen kleinen Traum erfüllt: Gemeinsam mit dem Winzer Daniel Kuhnle aus Weinstadt produziert der Safety-Car-Fahrer seine eigene Weinlinie, wie BW24* berichtet.

Bernd Mayländer bringt eigene Weinlinie „Lead and follow“ an den Start

Passend zu seinem rasanten Beruf in der Formel 1 nennt sich seine eigene Weinlinie „Lead and follow“ und umfasst drei verschiedene Weinsorten - Weiß-, Rosé- und Rotwein. „Wenn ich von meinen Formel 1 Renneinsätzen in der Welt nach Hause komme, ist ein schönes Glas Wein aus dem Remstal mein wirkliches zu Hause ankommen“, schreibt Bernd Mayländer zu seiner Kollektion auf Instagram. Die Liebe zum Wein kommt bei Bernd Mayländer nicht von ungefähr: Seine Eltern bewirteten früher Weinberge bei Schorndorf.

Mayländers Familie spielte auch bei der Benennung der Weine eine besondere Rolle. Die beiden leichten Tropfen tragen den Titel 2020er Bela Blanc de Noir und 2020er Samu Rosé - Bela und Samu sind die Vornamen seiner Söhne. Der kräftige Rotwein ist nach seiner Frau Myriam benannt: die 2018er Myri Rotweincuvée aus dem Barriquefass. Die Kreationen von Bernd Mayländer sind über den Onlineshop des Weinguts Kuhnle erhältlich.

Für Fans und Sammler gibt es eine „Limited Edition“ - eine ist für Lewis Hamilton

Die Idee für die eigene Linie ist vor zwei Jahren bei einer Charity-Veranstaltung entstanden, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. Für Fans und Sammler gibt es neben den drei Variationen außerdem noch einen ganz edlen Tropfen, der gute 189 Euro teuer und nur in einer „Limited Edition“ verfügbar ist. Nur 150 Flaschen, die hochwertig verpackt und ausgestattet sind, gibt es davon.

Die limitierte Ausführung des Mayländer-Weins ist allerdings bereits zur Hälfte vergriffen, wie der Rennfahrer berichtet. „Einige habe ich mir auch fürs eigene Schatzkästle gesichert“, erzählt er und verrät, dass auch ein siebenmaliger Weltmeister der Formel 1 ein Weinliebhaber ist. „Eine ist für Lewis Hamilton reserviert“, so Bernd Mayländer. Die schwäbische Region ist für Hamilton keine Unbekannte, immerhin ist er seit neun Jahren Fahrer für das Formel-1-Team von Mercedes-Benz. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.