Vergewaltigung in einer Waldhütte: 23-Jährige spricht erstmals über den Albtraum - „er ist einfach kaputt“

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein Szenario wie aus den Albträumen jeder Frau: Auf dem Nachhauseweg soll eine 23-jährige Mutter in einer Hütte am Waldrand von einem psychisch kranken Mann vergewaltigt worden sein.

Stuttgart – In dem Video, das sie selbst im Internet veröffentlicht hat, beruhigt die 23-Jährige die Öffentlichkeit. Ihr gehe es gut. Die junge Frau aus Plochingen nahe Stuttgart wurde entführt und soll vergewaltigt worden sein.

Auf dem Nachhauseweg am Waldrand entführt - und 23 Stunden festgehalten

Am Freitag (8. April) gegen 20.15 Uhr ging die junge Mutter in dem Ort Reichenbach in Baden-Württemberg nicht weit von Stuttgart von der Arbeit an Wiesen und Feldern entlang nach Hause, in den Nachbarort Plochingen. Dort soll ein 36-Jähriger gelauert, sie mit einem Messer bedroht und in eine Gartenhütte verschleppt haben.

Als die junge Frau um 23 Uhr immer noch nicht zuhause war, meldeten ihre Eltern sie als vermisst. Die Polizei begann mit vollem Einsatz nach der 23-Jährigen zu suchen, Drohnen und Helikopter waren im Einsatz. Dennoch fand man die junge Frau lange nicht.

Durch Anwohner auf die Hütte aufmerksam gemacht: Annäherung der Polizei ermöglichte ihr die Flucht

Erst am Samstagabend machten Anwohner die Polizei laut SWR auf die Waldhütte aufmerksam, in der die junge Frau gefangen gehalten wurde. Dort wohne ein unbekannter Mann. Als die Einsatzkräfte sich der Hütte näherten, konnte sie sich durch ein Fenster aus der Hütte retten, während der Peiniger floh, berichtet der SWR.

Die Polizei fasste den Mann kurz darauf. Der vorbestrafte Täter sitze jetzt in Untersuchungshaft und schweige bisher zur Tat, so der SWR. Laut Bild habe sich eine Kommissarin vor Ort noch genauer geäußert über den Täter: Kriminalhauptkommissarin Andrea Kopp (56) habe berichtet, dass der wohnsitzlose Täter seit Ende Dezember mit Zustimmung des Eigentümers in der Hütte lebe. Er sei der Polizei bereits durch Raub- und Rauschgiftdelikte bekannt.

„Ich habe versucht stark zu bleiben“, so die junge Mutter in ihrem Instagram-Video an Freunde und Familie

Die junge Frau wirkt sehr gefasst und hat sich innerhalb kürzester Zeit nach der Tat in einem von der Bild veröffentlichten Instagram-Video an ihr Umfeld gewendet. Sie habe während der Entführung versucht, mit dem Täter viel zu reden, viel über ihn herauszufinden.

„Er war psychisch sehr, sehr krank. So wie er geredet hat, hat man gemerkt, er ist einfach kaputt“, ist ihre Bilanz zu ihrem Entführer. Dazu passt der Bericht der Polizei: Laut SWR habe sich der Täter mit einem Messer, möglicherweise demselben, mit dem er sie bedrohte, auf der Flucht selbst verletzt und musste zunächst ins Krankenhaus gebracht werden.

„Mir geht es gut“, beruhigt die 23-Jährige auf Instagram ihr Umfeld

Sehr offen schildert die 23-Jährige in dem Video außerdem, was sie in Gefangenschaft erlebte: „Während ich in der Gartenhütte saß, habe ich alles gehört – die Drohnen, die Helikopter, die Sirenen von der Polizei. Ich habe auch Menschen gehört, Jugendliche und meinen Mann, wie er geschrien hat.“ Sie habe das alles aber still mit anhören müssen, da sie es angesichts der Bedrohungen durch den Täter für zu gefährlich hielt, auf sich aufmerksam zu machen.

„Die Kripo hat mir versichert, er wird die volle Strafe bekommen“, meint sie

Die junge Frau ist offenbar auch schon in der Verfassung, über die Bestrafung des Täters nachzudenken. Sie glaubt nicht und möchte nicht, dass er wegen seines psychischen Zustandes möglicherweise eine mildere Strafe bekommt. „Die Kripo hat mir versichert, dass er die volle Strafe bekommen wird und dafür büßen wird, was er alles getan hat“, so Selin E.

Außerdem möchte sie anderen Opfern von Gewalt mitgeben, dass sie es wichtig findet, zu reden: „Schweigt nicht, redet! Die Polizei ist hinter euch", sagt sie zum Schluss ihrer Botschaft.