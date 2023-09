Freiburg gegen West Ham, Piräus und Backa Topola

Teilen

Bundesligist SC Freiburg trifft in der Gruppenphase der Europa League auf West Ham United, Olympiakos Piräus und den FK TSC Backa Topola. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Freitag in Monaco.