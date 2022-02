Freiburgs Profi beschäftigt sich mit Wechselgedanken

Freiburgs Nico Schlotterbeck in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Sollte Nico Schlotterbeck den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Sommer verlassen, ist Liga-Konkurrent Borussia Dortmund nicht das primäre Wunschziel des Abwehrspielers. „Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann“, sagte der 22 Jahre alte Nationalspieler der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Im Sommer war ich sicher, dass es hier der Fall ist, und genau so ist es gekommen.

Freiburg - Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun.“ Es sei reizvoll, sagte Schlotterbeck, wenn sich erfolgreiche Clubs aus dem In- und Ausland für ihn interessieren würden.

Sein Vertrag endet am 30. Juni 2023. Dank seiner Entwicklung hatte Schlotterbeck bereits in der vergangenen Wintertransferphase Angebote vorliegen. „Für mich war klar, dass ich in Freiburg bleiben werde“, sagte er. „Ich kriege hier das Vertrauen des Trainers und der Offiziellen und will mit dem SC Freiburg eine starke Saison spielen.“

Die Breisgauer liegen nach 21 Spieltagen auf dem fünften Rang und hegen berechtigte Chancen auf eine Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison. Schlotterbeck stand in dieser Spielzeit in 22 Pflichtspielen in der Startelf und erzielte zwei Tore. dpa