Zwei Fruchtfliegen im OP: Krankenhaus greift erneut zu drastischer Maßnahme

Von: Martina Lippl

Fruchtfliegen (Archivfoto) sorgen in einem Krankenhaus-OP in Baden-Württemberg für Probleme. © Björn Brembs/dpa

Fruchtfliegen machen einem Krankenhaus in Baden-Württemberg seit Wochen zu schaffen. Die Operationssäle sind erneut geschlossen.

Aalen – Aus Sicherheitsgründen bleibt der Zentral-OP am Ostalb-Klinikum in Aalen (Baden-Württemberg) weiter geschlossen. Zwei Fruchtfliegen sind am Samstag erneut gefunden worden, teilt das Klinikum mit. Seitdem sind die 50 Räume in dem Bereich dicht. Geplante Operationen müssen verschoben oder in andere Kliniken verlegt werden.

Fruchtfliegen-Alarm im Zentral-OP: Klinikum geht auf Nummer sicher

Nach einem Fruchtfliegen-Fund vor mehr als einer Woche waren die OPs eigentlich am Freitag (18. November) wieder vom Gesundheitsamt freigegeben worden. Der Betrieb für Notfalloperationen sollte wieder anlaufen. Eine Spezialfirma bekämpfte die ungebetenen Gäste mit Nebelautomaten. Die Räume wurden gründlich desinfiziert. Doch die Plagegeister tauchten wieder auf, allerdings nicht im OP, sondern in Büroräumen. Noch sei dem Klinikum zufolge unklar, ob die einzelnen aufgetretenen Fruchtfliegen „Nachzügler“ der Vorwoche oder neu geschlüpfte Fruchtfliegen sind.

Nachzügler? Zwei Fruchtfliegen legen OP im Ostalb-Klinikum lahm

„Die Fliegen sterben zwar ab, bei der Begasung, aber nicht die Eier der Fruchtfliegen. Es sind sehr wahrscheinlich Nachzügler, die dann weiter geschlüpft sind“, sagt Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb im SWR-Interview. Solzbach geht davon aus, dass es sich um Nachzügler handelt. Die Suche nach einem Nest blieb zunächst erfolglos. Inzwischen wurden mehr als 100 sogenannte Feuchtfallen aufgestellt.

Warum und wie die Fruchtfliegen in den OP gelangten? Ein verstopfter Dachabfluss inklusive Wasserschaden auf dem Flachdach des OP-Gebäudes soll laut der Klinik für den ersten Befall verantwortlich gewesen sein. Die Insekten hatten sich in feuchte Deckenplatten eingenistet.

Die Patientensicherheit stehe weiterhin an oberster Stelle, teilt die Klinik mit. „Erst wenn diese zu 100 Prozent sichergestellt ist, wird der Zentral-OP wieder in Betrieb genommen.“ Aktuell müssen laut Klinikum täglich 20 bis 25 Operationen im Ostalb-Klinikum Aalen verschoben oder verlegt werden. Die OP-Kapazitäten der Kliniken in Ellwangen und Mutlangen sollen mitgenutzt werden, um möglichst viele „Aalener Operationen“ aufzufangen. Betroffene Patientinnen und Patienten bittet die Klinikleitung um Verständnis.

