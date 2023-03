Ludwigsburger transportieren Couch auf dem Autodach – Das Video sorgt für Lachtränen

Von: Nadja Pohr

Teilen

Das Video von einer Gruppe junger Leute aus Ludwigsburg auf TikTok macht Lust auf den Sommer und sorgt gleichzeitig für Lachtränen. © Fotomontage BW24/Screenshot TikTok/@mmm_0711

Drei Jungs aus Ludwigsburg haben keine Mühen gescheut, um einen lockeren Tag in einem Park zu verbringen und transportierten auf kuriose Weise eine Couch dorthin. Das Video sorgt für Lacher im Netz.

Ludwigsburg - Viele sehnen sich bereits nach den warmen Sommertagen. Grillfeste, mit Freunden ins Freibad oder einfach nur zusammen im Garten oder in einem Park entspannen. Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, lässt sich wieder vieles draußen unternehmen.

Das Video von einer Gruppe junger Leute aus Ludwigsburg auf TikTok macht ebenfalls Lust auf den Sommer und sorgt gleichzeitig für Lachtränen, berichtet BW24. Die Jungs in dem Clip scheuen nämlich keine Mühe, um einen lockeren Tag im Park zu verbringen.

Video amüsiert: Ludwigsburger transportieren Couch auf Autodach

Die drei Jungs aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg wollten es sich bei ihrem Ausflug wohl so bequem wie möglich machen. Kurzerhand schnallten sie also einfach eine aufblasbare Couch auf das Dach eines Mercedes-Benz, wie in dem Video auf TikTok zu sehen ist. Gerade so passen die Ludwigsburger noch in das Auto. Am Ende soll sich der Aufwand jedoch gelohnt haben: Die Couch kam unversehrt in einem Park an. Sogar einen Teppich haben die Jungs eingepackt.

„Besser, als am Boden zu sitzen“: User im Netz feiern die Idee aus Ludwigsburg

Das Video, das bereits 2021 veröffentlicht wurde, amüsiert die User im Netz. „Wenn man ‚Fühl dich wie Zuhause‘ zu ernst nimmt“, scherzt ein User in den Kommentaren. „Ich sterbe vor Lachen“ oder „Also jetzt habe ich wirklich alles gesehen“, schreiben andere. „Dieser Teppich unter dem Sofa macht mich fertig“, äußert ein Nutzer. Viele User auf TikTok finden die Idee „mega“. „Auf jeden Fall besser, als am Boden zu sitzen“, schreibt jemand. Was man nicht alles für einen bequemen und entspannten Tag im Park macht.