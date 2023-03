Gehaltsstreit: Stadt bietet Ex-Rathauschefin Vergleich an

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im Streit um die Entlohnung der früheren Rathauschefin Astrid Siemes-Knoblich bietet das südbadische Müllheim einen Vergleich an. Der Gemeinderat beschloss am Mittwochabend einstimmig, das Schadenersatzurteil zugunsten von Siemes-Knoblich nicht anzufechten. Die Entscheidung ist an die Bedingung geknüpft, dass die Ex-Bürgermeisterin auf weitergehende Forderungen verzichtet.

Müllheim - Die Stadtverwaltung hatte diese Linie vorgeschlagen.

Siemes-Knoblich steht nachträglich die gleiche Entlohnung wie ihrem männlichen Amtsvorgänger und ihrem männlichen Nachfolger in Müllheim zu - das hatte das Verwaltungsgericht Freiburg Anfang des Monats entschieden. Die Kommune im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald müsse der Ex-Rathauschefin die Differenz von gut 50.000 Euro nachzahlen. Siemes-Knoblich hatte Schadenersatz auf Basis des Antidiskriminierungsgesetzes geltend gemacht.

Bürgermeister Martin Löffler (SPD) sagte in einer längeren Debatte, auch seine Amtsvorgängerin sei interessiert, den Streit abzuschließen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Siemes-Knoblich den Vergleichsvorschlag annimmt. „Ich halte es für wahrscheinlich und auch für gut.“ Er sei aber weiter davon überzeugt, dass Siemes-Knoblich 2011 bei ihrem Amtsantritt nicht wegen ihres Geschlechts diskriminiert worden sei. Die Kommune südlich von Freiburg hatte bereits eingeräumt, der Gemeinderat habe die Stelle damals als zu niedrig eingestuft.

Siemes-Knoblich hatte am Dienstag auf Anfrage bestätigt, es habe Gespräche zwischen ihrem Anwalt und dem Rechtsbeistand der Stadt gegeben. Vorgaben aus dem Urteil sollten nicht eingeschränkt werden. Sie habe aber schon im Gerichtsverfahren angeboten, auf ein zusätzliches Schmerzensgeld zu verzichten. Sie wurde im Jahr 2011 gewählt und amtierte acht Jahre lang. dpa