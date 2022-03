Gesundheitsgefahr Saharastaub: Wer jetzt aufpassen sollte

Saharastaub kehrt nach Deutschland zurück (Symbolfoto) © Sebastien Bozon/dpa

Saharastaub lässt den Himmel in eigenartigem Licht erscheinen – doch das Wetter-Phänomen hat Folgen: Pollen und Keime. Lesen Sie hier, wer davon gefährdet ist:

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, seit der Saharastaub den Himmel zuletzt eigentümlich verfärbte, jetzt kehrt er zurück. Das Wetterphänomen trete Dienstag und Mittwoch in Baden-Württemberg in Erscheinung, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das einerseits faszinierende Schauspiel hinterlässt andererseits aber ganz handfeste Probleme, denn die Sahara ist die weltweit größte Quelle für Feinstaub.

Ein fast schon etwas gruselig anmutendes Wetterphänomen kann dieser Tage wieder im Südwesten Deutschlands beobachtet werden: Ein gelb-rötlich gefärbter Himmel schafft eine surreale Atmosphäre, Regen hinterlässt bräunlich-rote Wasserpfützen. (mko) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA