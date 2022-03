Große Demonstration gegen den Ukraine-Krieg in Stuttgart

Zahlreiche Teilnehmer demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine. © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Gegen den Krieg in der Ukraine wollen am Sonntag bis zu 20.000 Menschen in Stuttgart auf die Straße gehen. Die Veranstalter sind Umweltschutz-, Friedens- und humanitäre Organisationen sowie Gewerkschaften. Sie verlangten am Freitag einen sofortigen Abzug Russlands aus dem Land. „Wir wollen Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa, gemeinsamer Sicherheit, in Frieden und Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden“, teilten die Organisatoren im Vorfeld mit.

Stuttgart - Die Kundgebung steht unter dem Motto: „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“ Neben der Demonstration in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sind auch in Berlin, Frankfurt, Leipzig und Hamburg entsprechende Veranstaltungen geplant.

DGB-Landeschef Kai Burmeister sagte, der Krieg in der Ukraine werde mit jedem Tag grausamer. Und Jaron Immer, Sprecher von Fridays For Future im Südwesten, meinte, Putins Krieg funktioniere nur wegen unserer verfehlten Energiepolitik. Und der Landesgeschäftsführer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, Martin Bachhofer, sagte, die Abhängigkeiten von fossilen Energien insbesondere aus Russland gefährde die politische Handlungsfähigkeit. dpa