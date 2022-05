Grün-Schwarz bringt Entwurf für Karenzzeit ein

Der Beraterjob von Ex-Umweltminister Untersteller brachte das Thema wieder auf die Agenda: Anders als andere Länder hat Baden-Württemberg bisher keine Karenzzeit-Regelung für Minister, die in die Wirtschaft wechseln wollen. Grün-Schwarz bringt nun das versprochene Gesetz ein.

Stuttgart - Die grün-schwarze Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf für eine Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder in den Landtag einbringen. Bisher ist es so: Wer im Südwesten aus der Regierung in die Wirtschaft wechseln will, den kann niemand aufhalten. Es gibt anders als im Bund und anderen Bundesländern keine Regeln, die rasche Sprünge von Politikern mit Insiderwissen auf lukrative Jobs verhindern. SPD und FDP monierten vor einiger Zeit, dass Ex-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) schon neun Monate nach seinem Rückzug aus der Politik den Mannheimer Energieversorger MVV berät.

Nun bringt das Staatsministerium den Entwurf ins Parlament ein. Grüne und CDU hatten sich schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, in manchen Fällen eine Beschäftigung in einem Zeitraum von 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt zu untersagen. Der Entwurf sieht nun vor, dass von 2023 an Minister und Staatssekretäre in den ersten eineinhalb Jahren nach Rückzug neue Jobs bei der Landesregierung anzeigen müssen. Die Regierung kann den Jobwechsel um ein Jahr verzögern, in gravierenden Fällen um eineinhalb Jahre.

Die SPD kritisiert, dass im Entwurf ein wichtiger Passus fehle, den der Bund und andere Länder haben. Es fehle der Hinweis, dass Minister oder Staatssekretäre nicht in einem Bereich tätig werden dürfen, in dem sie vorher hauptamtlich gearbeitet haben. Grüne und CDU ließen es weiter zu, dass ein früheres Regierungsmitglied sein Insiderwissen in der Privatwirtschaft zu Geld machen könne. dpa