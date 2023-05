Grünen-Landesvorsitzende will Oberbürgermeisterin werden

Lena Schwelling, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg, spricht beim politischen Aschermittwoch. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

Die Grünen in Ulm wollen ihre baden-württembergische Landesvorsitzende Lena Schwelling als Kandidatin für die Oberbürgermeister-Wahl ins Rennen schicken. Die Findungskommission des Grünen-Kreisverbands in Ulm schlage die 31-Jährige einstimmig vor, teilte die Partei am Freitag mit. Die Ulmer Stadträtin habe mit ihrem langjährigen politischen Engagement und ihrer Erfahrung überzeugt.

Ulm - In einer Nominierungsversammlung am 25. Mai soll Schwelling dann auch offiziell zur OB-Kandidatin gekürt werden. Die Bürger in Ulm wählen im Dezember ein neues Stadtoberhaupt.

Wahlplakate habe sie noch nicht aufgehängt, sagte Schwelling der Deutschen Presse-Agentur. Sie freue sich sehr darüber, als OB-Kandidatin ins Rennen zu gehen. „Ich glaube, es kann ein sehr spannender Wahlkampf werden“, sagte sie. Antreten muss Schwelling unter anderem gegen Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU). dpa