Gutachten: Modernisierung des Mannheimer Stadions wird teuer

Fans des SV Waldhof Mannheim stehen vor Spielbeginn auf der Tribüne. © Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Falle eines Aufstiegs des SV Waldhof Mannheim in die 2. Fußball-Bundesliga müsste die Heimspielstätte des Drittligisten für eine zweistellige Millionen-Summe modernisiert werden. Laut einem Gutachten, das die Stadt Mannheim als Eigentümerin des Carl-Benz-Stadions in Auftrag gegeben hat, wären 49 Millionen Euro erforderlich, um dort gemäß der Vorgaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) dauerhaft spielen zu können.

Mannheim - Das berichtet der „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Für die Bundesliga wären es sogar 61 Millionen Euro. Auch für die 3. Liga sind es noch 22 Millionen Euro, um einen langfristigen Spielbetrieb zu sichern.

Unabhängig davon nennt das Gutachten einen Investitionsbedarf von rund acht Millionen Euro für dringende Sofortmaßnahmen. Nur so könne der Verein auch von der Saison 2023/2024 an noch eine Lizenz für die 3. Liga bekommen. Über die Zahlen soll der Sportausschuss des Gemeinderats am kommenden Donnerstag diskutieren.

Das Stadion fasst derzeit 24 000 Zuschauer, der SV Waldhof hat es von der Stadt gemietet. Der Präsident und Mäzen des Vereins, Bernd Beetz, brachte bereits den Bau eines neuen Stadions an einem anderen Standort ins Spiel. dpa