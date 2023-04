Haftbefehl gegen 20-Jährigen nach tödlichen Schüssen

Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei untersuchen einen Tatort an dem mehrere Schüsse gefallen sind. © Bernd Weißbrod/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg nördlich von Stuttgart muss der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 20-Jährigen wegen Totschlags und versuchten Totschlags, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten.

Asperg - Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den Serben am frühen Samstagabend widerstandslos festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht, wie es hieß. Es wurden bei dem polizeibekannten Mann Beweismittel sichergestellt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Ob darunter auch die Tatwaffe war, ließ er offen.

Der 20-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zum Samstag einen 18-Jährigen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) erschossen und einen Gleichaltrigen durch Schüsse schwer verletzt zu haben. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. dpa