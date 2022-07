Heidelberg: Linienbus fährt in Wohnhaus – mehrere Personen verletzt

Von: Patrick Huljina

In Heidelberg ist ein Linienbus in ein Wohnhaus gefahren. Es gibt mehrere Verletzte. © René Priebe/dpa

In Heidelberg ist ein Linienbus in ein Wohnhaus gefahren. Insgesamt wurden 18 Menschen verletzt, mindestens eine Person schwer.

Heidelberg - Bei einem schweren Unfall in Heidelberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Linienbus ist dabei in ein Wohnhaus gekracht. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, wurden insgesamt 18 Menschen verletzt. Mindestens eine Person habe demnach schwere Verletzungen davongetragen.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden laut Polizei acht Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. „Eine schwerverletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

An der Haltestelle „Grüner Baum“ in Heidelberg musste der Busfahrer wegen eines Defekts an einer der hinteren Einstiegstüren aus dem Fahrzeug aussteigen. „Währenddessen setzte sich das Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Bewegung und prallte nach einigen Metern führerloser Fahrt zunächst gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf in die Fassade eines Anwesens in der Wilhelmsfelder Straße“, berichtet die Polizei.

Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern aktuell noch an. Die Landesstraße L 596 zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen ist derzeit voll gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. (ph)