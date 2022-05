Rentner (75) wird stundenlang vermisst – und taucht mit Sturz durch Klinik-Decke wieder auf

Von: Kai Hartwig

Ein 75-Jähriger verschwindet spurlos aus einem Krankenhaus. Fieberhaft wird nach ihm gesucht – bis er auf spektakuläre Weise wieder auftaucht.

Heidelberg – Dieser Vermisstenfall endete mit einem wahren Happy End: Ein 75 Jahre alter Mann wurde in Heidelberg zunächst als vermisst gemeldet. Am Ende wurde der Rentner in einem Heidelberger Krankenhaus gefunden, nachdem er auch einen spektakulären Deckencrash überstanden hatte. Der Senior hatte sich nach Angaben der Polizei im Universitätsklinikum Heidelberg als Patient in der Kopfklinik aufgehalten.

Heidelberg: 75-Jähriger wird zwölf Stunden vermisst – dann kracht er in einem Krankenhaus durch die Decke

Seit Dienstagabend (24. Mai) galt er als vermisst. Verzweifelt wurde nach dem verschollenen, älteren Herren gesucht. Dem Polizeibericht zufolge hatte der 75-Jährige „am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, die neurochirurgische Station in der Kopfklinik verlassen“. Danach war der Rentner „über eine Dauer von zwölf Stunden unbekannten Aufenthalts“.

Die Ermittlungen der Polizei Heidelberg ergaben, dass er sich in dem Krankenhausgebäude verlaufen hatte. Der Mann sei demnach erst „bis in den Keller des Kliniktraktes abgestiegen. Dort verirrte er sich offenbar in den Katakomben“, hieß es. Ohne Orientierung kletterte der ältere Herr „über eine Leiter in die rund zehn Meter darüber liegenden Versorgungsschächte und verharrte dort die Nacht zum Mittwoch über in den Zwischendecken.“

Im Universitätsklinikum Heidelberg tauchte ein über Stunden vermisster Rentner wieder auf. © Uwe Anspach/dpa

Doch der Schacht hielt dem Gewicht des Mannes nicht dauerhaft stand. Der Senior brach „durch die Deckenverkleidung eines Nebenraums hindurch“. Dort sei das Krankenhauspersonal schließlich auf den Vermissten aufmerksam geworden. Zuvor war auch eine intensive Suche „auf allen Ebenen des Klinikums“ erfolglos geblieben.

Rentner (75) klammert sich nach Deckensturz fest, bis die Feuerwehr ihn rettet

Bei seinem Sturz durch die Decke verletzte sich der Mann auch dank seiner körperlichen Fitness nicht. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte er sich eigenständig „festhalten und ein Hinunterstürzen verhindern“. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg befreite ihn schließlich aus seiner misslichen Lage.

Laut Angaben der Polizei trug der zeitweise Verschollene „wegen einer schweren Wirbelsäulenverletzung (...) zur Stabilisierung eine Halskrause". Hätte er sich beim Durchbrechen der Decke nicht festgeklammert, wären schlimmere gesundheitliche Folgen durch ein Herabstürzen möglich gewesen. So trug der Rentner aber, wie durch ein Wunder, keine Verletzungen durch den Sturz davon.