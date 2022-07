Heidelberg-Ziegelhausen: Führerloser Bus kracht in Wohnhaus

Mehrere Verletzte

Für die Fahrgäste muss es ein Alptraum gewesen sein. Ein Bus rollt los – ohne seinen Fahrer hinter dem Steuer. Die Fahrt endet an einer Hauswand. Eine Rekonstruktion:

Heidelberg-Ziegelhausen – 180 Meter. Das ist in etwa die Strecke, die ein Linienbus am Mittwoch (6. Juli) in Heidelberg-Ziegelhausen zurücklegt, bevor er in eine Hauswand kracht – ein führerloser Bus. Der Fahrer nämlich war zuvor an der Haltestelle „Grüner Baum“ ausgestiegen. Es gibt Probleme mit einer der hinteren Türen, er will nachsehen. Die Straße ist hier leicht abschüssig. Und dann passiert, was eigentlich nicht passieren dürfte: Der Bus rollt los.

HEIDELBERG24 berichtet über die Horror-Fahrt eines Linienbusses in Heidelberg, die mit 19 Verletzten endet.

Wer die Strecke in Ziegelhausen kennt, weiß, einige Meter hinter besagter Haltestelle macht die Straße eine Kurve. Wie viele Fahrgäste die Horror-Fahrt tatsächlich im Bus miterleben mussten, kann die Polizei auch einen Tag später nicht abschließend sagen. (mko)