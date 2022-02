Heidenheims Hüsing positiv getestet: Siersleben springt ein

Teilen

Heidenheims Verteidiger Oliver Hüsing. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Verteidiger Oliver Hüsing ist positiv auf Covid-19 getestet worden und wird dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim in der Partie gegen Hannover 96 nicht zur Verfügung stehen. Vertreten wird er im Abwehrzentrum am Freitag (18.30 Uhr/Sky) von Tim Siersleben, kündigte Trainer Frank Schmidt am Donnerstag an. Neben Hüsing befindet sich auch Denis Thomalla noch in häuslicher Quarantäne.

Heidenheim - Nach dem Corona-Ausbruch vor dem Duell beim FC Hansa Rostock sind fünf der betroffenen Profis inzwischen wieder ins Training zurückgekehrt. „Sie sind wieder auf dem Platz. Wir müssen aber schauen, wie weit sie sind. Über 90 Minuten werden wir sie noch nicht einsetzen können“, sagte Schmidt.

Als Tabellensechster gehen die Heidenheimer optimistisch in das Duell gegen die formstarken Hannoveraner, die in den vergangenen drei Pflichtspielen kein Gegentor kassierten. Allerdings müsse sein Team beim Umschaltspiel aufpassen und auf die schnellen und quirligen Spieler des Gegners achten, warnte der Coach besonders vor 96-Angreifer Maximilian Beier. dpa