Heimkinder und Betreuer in Freiburg eingetroffen

Eine ukrainische Flagge hängt vor dem Eingang zur Wentzingerhalle. © Philipp von Ditfurth/dpa

167 Heimkinder aus der Nähe von Kiew und 30 Erwachsene sind auf Initiative der evangelischen Stadtmission am Sonntag in Freiburg eingetroffen. Sie kamen mit mehreren Bussen über Polen und Dresden nach Südbaden. „Wir sind alle fassungslos und schockiert, können es einfach nicht verstehen, was gerade in der Ukraine passiert“, sagte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.

Freiburg - Neben diesem großen politischen Entwicklungen gehe es auch um menschliche Schicksale. Deswegen habe die Stadt Freiburg die Evakuierungsaktion unterstützt. Die Kinder und ihre Betreuer werden in Freiburg in verschiedenen Einrichtungen untergebracht, verpflegt und medizinisch versorgt.

Die Kinder kommen aus dem Heim „Vaterhaus“ bei Kiew. Die Freiburger Stadtmission engagiert sich seit Jahren für dieses Kinderheim und hatte die Stadt gebeten, eine Aufnahme der jungen Menschen in der Stadt zu ermöglichen. „Wir tun unser Möglichstes und sind total froh, dass jetzt vier Busse angekommen sind mit fast 200 Personen“, sagte Horn. „Das war ein Auf und Ab, ein Festsitzen in der Ukraine. Es gab zwei Mal einen Buskomplettausfall. Letztlich haben wir sie dann durch Polen hindurch bis nach Dresden geschafft, wo sie gegen Mitternacht angekommen sind“, beschrieb der Oberbürgermeister die dramatische Anreise der Menschen. dpa