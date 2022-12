„Wie aufregend“: Hintergründe zur neuen Tesla-Achterbahn im Europa-Park enthüllt

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

In der Baudokumentation zur neuen Tesla-Achterbahn auf VEEJOY enthüllt der Europa-Park alle Details rund um die neue Attraktion. Fans sind gespannt und stellen weitere Theorien zum „Voltron Coaster“ auf.

Rust - Adrenalin-Junkies kommen im Europa-Park erfahrungsgemäß voll auf ihre Kosten. Ob Silver Star, Bluefire, EuroSat oder Euro-Mir: Das Angebot an Attraktionen für Action-Fans ist schier unersättlich. Schon bald werden die Achterbahnen im Park allerdings einen neuen Konkurrenten in der Kategorie „spektakuläre Fahrgeschäfte“ bekommen. Wie im April dieses Jahres bekannt wurde, baut der Europa-Park an einer Tesla-Achterbahn. Ursprünglich war die Eröffnung im Jahr 2023 geplant, aufgrund von Lieferengpässen verschiebt sich der Termin auf 2024. Grund zur Vorfreude besteht allerdings trotzdem schon jetzt: In einer Baudokumentation auf der parkeigenen Streamingplattform VEEJOY geben Mitarbeiter des Europa-Parks Einblicke in das Projekt und verraten erste Details.

Inzwischen ist die erste Staffel der Baudokumentation namens „Ohm“ (elektrische Einheit, Anm. d. Red.) abgedreht. Innerhalb von sechs Folgen sprechen die Projektbeteiligten über Design, Technik und Hintergründe der neuen Achterbahn. Thematisch steht der „Voltron Coaster“ unter dem Motto des kroatischen Erfinders Nikola Tesla. Wie eine Skizze verrät, wird die Anlage rund um die Achterbahn im Stil des „Wardenclyffe Towers“ gebaut werden. Dabei handelt es sich um einen experimentellen Funkturm, den Tesla 1901 auf Long Island (USA) erbauen ließ.

Europa-Park: Neue Tesla-Achterbahn soll sich ständig in Bewegung befinden

Schon im Dezember 2022 werden die Schienen für die neue Achterbahn geliefert, wie Patrick Marx, Head of New Development & Masterplanning beim Europa-Park, in der Baudokumentation erklärt. „Mit dem Aufbau müssen wir uns dann ein bisschen gedulden - das wird so ab Mitte Januar der Fall sein“, sagt er. Da der Park ab dem 16. Januar bis zum Start der Sommersaison am 25. März geschlossen bleibt, haben die Projektverantwortlichen in diesem Zeitraum genug Platz, um die Bauteile an die vorgesehene Stelle zu bringen.

Wenn die Achterbahn dann irgendwann steht, soll alles ganz schnell gehen: Alle 36 Sekunden wird ein Zug an den Start gehen. In einer der Bahnen sitzen jeweils 16 Personen. „Das heißt: Der Zug fährt wieder in den Bahnhof rein, die Bügel gehen auf, die Gäste steigen aus, die neuen Gäste steigen ein, die Bügel werden geschlossen und geprüft - und der Zug fährt los“, fasst Parkleiter Lukas Metzger zusammen. Wie sein Kollege Patrick Marx ergänzt, können somit 100 Züge pro Stunde abgefertigt werden - sprich: 1.600 Personen. Die Besonderheit: Die Wagen finden sich ständig in Bewegung. Laut Marx bleiben den Besuchern durch die Fahrbewegung lediglich 24 Sekunden, um aus- und einzusteigen.

Tesla-Achterbahn: Ab welchem Alter dürfen Besucher mitfahren?

Wenn es darum geht, ab welchem Alter und welcher Größe Besucher zukünftig mit der neuen Tesla-Achterbahn fahren dürfen, haben die Projektverantwortlichen bereits konkrete Vorstellungen. Diese gilt es allerdings noch zu prüfen. „Wir haben eine Zielgröße von acht Jahren und 1,30 Metern - also so wie bei Bluefire. Aber da müssen wir natürlich warten, bis der TÜV uns das bestätigt. Es könnte am Ende ein bisschen höher sein - niedriger glaube ich nicht.“

Zwar hat der Europa-Park bislang noch kein offizielles Layout des Voltron Coasters veröffentlicht. Jedoch verdichten sich Hinweise, Bilder und Simulationsvideos der Anlage. Ein Park-Fan, der den Kanal Europa-Park-News auf YouTube betreibt, zeigt innerhalb eines Videos ein mögliches Layout der Bahn, das er mit dem Simulationsprogramm „NoLimits2“ erstellt hat. Als Grundlage für seine Arbeit verwendete der Fan die Pläne, die bereits im April 2022 von der Gemeinde Rust veröffentlicht wurden. Wie er in seinem Video zeigt, beinhalten diese bereits verschiedene Kennzeichnungen, die auf eine mögliche Streckenführung hindeuten könnten. „Ob es sich dabei um das endgültige Layout der Bahn handelt, ist zwar noch nicht bekannt, die in den vergangenen Wochen und Monaten veröffentlichten Zeichnungen und Simulationen passen aber alle dazu und sprechen damit dafür, dass wir hier das endgültige Layout der neuen Achterbahn sehen könnten.“

Europa-Park-Fan begeistert mit Video-Animation zur Tesla-Achterbahn: „Unglaublich gut“

Anhand der bereits veröffentlichten Informationen und Pläne des Europa-Parks sowie der Gemeinde Rust arbeitet sich der Fan in seinem Video präzise am Streckenverlauf ab, wie er möglicherweise entstehen könnte. Er nimmt den Zuschauer mit auf eine Fahrt und hat die Bahn nach der Vorlage originalgetreu abgebildet. Andere Park-Fans sind begeistert von seiner Arbeit. Mehr als 53.480 Personen haben das Video bereits gesehen (Stand 7. Dezember, 12.19 Uhr). „Starkes Video. So kann man es sich richtig gut vorstellen und Respekt für den Aufwand“, schreibt ein YouTube-Nutzer. „Sehr authentisches Layout“, „wie aufregend“, „unglaublich gutes Video“, kommentieren weitere Fans. Ob der Fan mit seiner Simulation ins Schwarze getroffen hat, wird sich womöglich in Staffel 2 der Baudokumentation „Ohm“ herausstellen. Es bleibt spannend!