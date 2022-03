Riesiger Felsbrocken droht im Höllental abzustürzen: Chaos in Bahn- und Straßenverkehr - Sprengung vorbereitet

Ein großer Felsbrocken hängt an einem Baum über dem Höllental. © picture alliance/dpa/Deutsche Bahn | Sachtleben Mining Services GmbH

Im Höllental in Baden-Württemberg droht ein tonnenschwerer Felsen auf wichtige Verkehrswege zu stürzen. Der Koloss soll nun gesprengt werden.

Freiburg - Im Höllental in der Nähe von Freiburg droht ein bis zu 60 Tonnen schwerer Felsbrocken auf Bahngleise und eine Bundesstraße zu stürzen. Jetzt ist der Koloss für die Sprengung vorbereitet worden.

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn sind schon seit Mittwoch Experten einer Sprengfirma vor Ort, um den Felsen zu präparieren. Sie bohrten 70 Löcher in den Fels, in denen Zündstoff platziert wird. Der geschätzt bis zu 60 Tonnen schwere Koloss soll voraussichtlich an diesem Freitagmittag gesprengt werden. „Die Arbeiten in dem schwer zugänglichen Waldstück gestalten sich schwierig“, so die Bahnsprecherin.

Felsbrocken im Höllental: Bahnreisende brauchen fast eine Stunde länger durch Schwarzwald

„Der Felsen ist riesengroß“, sagte Matthias Henrich, Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg. Der Brocken, der an einem Baum festhängt, bedroht die wichtigste Ost-West-Verbindung im südlichen Schwarzwald. Die viel befahrene Bundesstraße 31 durch das kurvige und enge Höllental und die Bahnstrecke sind seit Montagabend aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Reisende und Pendler werden mit Bussen über Umwege an ihr Ziel gebracht. Sie brauchen laut Deutscher Bahn nun mindestens 50 Minuten länger, um über den Schwarzwald zu kommen. Geht alles nach Plan, sollen ab Sonntag wieder Züge durch das Höllental rollen. In Bayern waren vor wenigen Monaten Felsen und Bäume auf eine Bundesstraße gestürzt.

Felsen droht im Höllental abzustürzen: Bahnverkehr kann frühestens Sonntag wieder anrollen

Die Bundesstraße 31 könnte früher freigegeben werden. Der Autoverkehr zwischen Freiburg und Titisee-Neustadt wird so umgeleitet: Richtung Donaueschingen über Buchenbach, Spirzenstraße nach Hinterzarten; in die andere Richtung geht es über die B500 von St. Märgen nach Buchenbach.

Im Höllental kam es schon öfter zu Felsstürzen. Einem Experten zufolge liegt das in der Natur der Felsen, weil Regen und Eis in Klüften diese auflockern. Deshalb sei besonders beim Übergang vom Winter zum Frühling „Steinschlag-Saison“. In Tirol in Österreich war ein vier Meter hoher Felsbrocken in ein Haus gekracht. (mt/dpa)