Hoffenheim will ohne finanzielles Risiko Kader verstärken

Nach der unbefriedigenden Vorsaison will Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim den Kader in der bevorstehenden Transferperiode vor allem in der Defensive verstärken. „Da erwarte ich ein höheres Niveau, da brauchen wir ein Upgrade“, kündigte Profichef Alexander Rosen im Vereinsmagazin „Spielfeld“ an.

Zuzenhausen - Allerdings will die TSG, die als Tabellenneunter die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb deutlich verpasst hatte, dabei kein finanzielles Risiko eingehen. „Für uns war es noch nie ein Thema, All-In zu gehen. Der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, was mit Clubs passiert, die den Weg der wirtschaftlichen Vernunft verlassen haben und dann die Konsequenzen tragen mussten, weil das Risiko eben zu groß war“, betonte Rosen.

Man müsse auf dem Transfermarkt „schnell sein und kluge Lösungen finden“, sagte der 43-Jährige. Unter dem neuen Trainer André Breitenreiter starten die Kraichgauer am 26. Juni ihre Saisonvorbereitung. dpa