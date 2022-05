Hohe Nachfrage nach 9-Euro-Tickets im Südwesten

Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht im Hauptbahnhof. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Die 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) werden in Baden-Württemberg stark nachgefragt. Das zeigen Zahlen aus Stuttgart und Freiburg, wo der Verkauf der Tickets bereits begonnen hat.

Stuttgart/Freiburg - Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) verkauften innerhalb von fünf Tagen bis einschließlich Dienstag (17. Mai) etwa 23.000 9-Euro-Tickets, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Tickets würden über die digitalen SSB-Kanäle sowie die App des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart verkauft.

Bei der Freiburger Verkehrs AG wird das Ticket laut einem Sprecher bereits seit dem 9. Mai an den Fahrscheinautomaten und den eigenen Verkaufsstellen angeboten. Die Verkaufszahl liege momentan in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. „Uns hat die hohe Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket nicht wirklich überrascht“, teilte Vertriebsleiterin Simone Stahl mit. Schließlich habe es mit seiner bundesweiten Gültigkeit im ÖPNV einen sehr hohen Wert.

Die Tickets sollen im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im ÖPNV ermöglichen - für jeweils 9 Euro im Monat, also deutlich günstiger als normale Monatskarten. Das Angebot ist Teil des Entlastungspakets der Ampel-Koalition wegen der hohen Energiepreise. An diesem Donnerstag entscheidet der Bundestag über das Finanzierungsgesetz, am Freitag der Bundesrat. dpa