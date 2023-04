Huhn „Dotty“ aus Stuttgart erobert das Netz – „Danke, dass du mein Leben so bereicherst“

Von: Nadja Pohr

Stuttgarter kennen den Mann, der mit seinem Huhn spazieren geht, bereits. Auch im Netz erobert Henne „Dotty“ die Herzen auf ihren eigenen Accounts.

Stuttgart - Ein Mann und sein Huhn: Viele Stuttgarter haben dieses ungewöhnliche Duo bestimmt schon einmal in der Landeshauptstadt gesehen. Wo die beiden auftauchen, sind überraschte Blicke garantiert und es werden Smartphones oder Kameras gezückt, um Fotos und Videos zu machen. „Stuttgart ist einfach anders“, kommentierte ein amüsierter User etwa einen TikTok-Clip, der das kuriose Mensch-Tier-Gespann bei einem Spaziergang in der Stadt zeigte.

Patrick Brandl aus Remseck ist Fotograf und der Besitzer der Henne namens „Dotty“. Dass er und sein Huhn die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist für Patrick inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr. Immerhin ist Dotty inzwischen ein echter Star in Stuttgart und erobert nun auch das Netz.

„Dotty the Hen“ aus Stuttgart wird zum Hit im Netz

Dotty begleitet Patrick Brandl überall hin. Egal ob in der Bahn, bei einem Spaziergang oder sogar in Restaurants. Der Remsecker hat das Huhn auch schon mit zu Burger King oder McDonald‘s genommen. Die Ausflüge der ehemaligen Legehenne werden auch auf Instagram und TikTok dokumentiert. Unter dem Account „Dotty the Hen“ verzückt sie etwa beim Italiener, auf einem Rasenmähertraktor oder in einer Tanzschule. Knapp 500 Follower hat das Huhn auf TikTok bereits.

Der Fotograf und das Huhn sind einfach unzertrennlich. „Ohne Dotty wäre mein Leben wohl sehr leer und kalt, ich bin froh sie an meiner Seite zu haben“, schreibt Brandl auf seiner Webseite, wo er der Henne eine ganze Seite widmet. „Danke Dotty, dass du mein Leben so bereicherst.“

Einzigartiges Duo aus Stuttgart: Huhn Dotty und Besitzer Patrick Brandl helfen einander

Wie Brandl gegenüber der Stuttgarter Zeitung (StZ) erzählt, habe er das Huhn vor zwei Jahren bei einem Auftrag für einen Legehennen-Betrieb erhalten. Der Betreiber erklärte ihm, dass einige Hühner bald das Rentenalter erreichen würden und dann den Hof verlassen müssten. Er entschied sich, ihr das Leben zu retten: „Für zwei Euro konnte ich sie mitnehmen, aber am Ende wurde Dotty mit der Gage verrechnet“, erinnert sich der Fotograf.

Dotty wiederum erfüllte auch Patrick Brandls Leben. Durch einen Schicksalsschlag war er zu dieser Zeit sehr am Boden. Dank seines neuen Haustiers schöpfte er jedoch wieder neue Energie, Motivation und hatte einen Grund, vor die Tür zu gehen, beschreibt er. Das einzigartige Duo aus Baden-Württemberg genieße nun jeden Tag zusammen.