Bürgermeister besucht Familie von Illerkirchberg-Opfer – und macht Klarstellung in Asyl-Diskussion

Von: Marcus Giebel

Die Bluttat in Illerkirchberg bewegt ganz Deutschland. Der Bürgermeister verurteilt die Messerattacke und erklärt, warum er nur selten über das Leben der Asylbewerber in seinem Ort informiert wird.

München - Markus Häußler ist derzeit in vielen Rollen gefragt. Nach der Messerattacke, bei der eine 14-Jährige ums Leben kam und eine 13-Jährige schwer verletzt wurde, wollen Bürger beruhigt werden, die um die allgemeine Sicherheit im Ort fürchten. Weil es sich bei dem Verdächtigen um einen 37-jährigen Asylbewerber aus Eritrea handelt, droht die Bluttat zu einem von Ausländerfeindlichkeit getriebenen Politikum zu werden - Flüchtlingsgegnern in die Karten zu spielen. Und dann ist da vor allem die Familie, die in ihrer Trauer keinesfalls alleingelassen werden sollte.

All dies muss der Bürgermeister von Illerkirchberg, wo sich der tödliche Angriff am Montagmorgen ereignete, bedenken, während ganz Deutschland auf die kleine Gemeinde an der Grenze Baden-Württembergs zu Bayern schaut. „Tragisch und furchtbar“ sei die Tat, sagt der 37-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen.

Illerkirchberg: Bürgermeister besucht Familie der getöteten 14-Jährigen - „es war bewegend“

Er selbst habe Kinder im Alter von zwei und vier Jahren und die Eltern des getöteten Mädchens mittlerweile besucht, um ihnen zu kondolieren: „Als Familienvater geht das durch Mark und Bein. Man kann sowas sicherlich nicht verstehen oder nachempfinden. Aber jeder, der Kinder hat oder mit Kindern arbeitet, dem geht das nahe. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es war bewegend.“

Zugleich tritt er möglicherweise neu aufkommendem Fremdenhass entgegen. Denn wichtig sei nicht, wer der Täter ist: „Ich sehe das völlig losgelöst davon, ob Asylbewerber oder nicht. Für mich ist ganz zentral in der Sache: Ein Mädchen wurde in jungen Jahren aus dem Leben gerissen. Und nicht: Die Asylbewerber, die sind schuld. Die Tat ist es, die verabscheuungswürdig ist.“

Blumenmeer am Tatort: Die Trauer in Illerkirchberg ist groß nach dem unbegreiflichen Verbrechen. © dpa

Bluttat in Illerkirchberg: Bürgermeister kaum über Leben in Asylbewerberunterkunft informiert

Ihm seien aus der Unterkunft, in der der 27-Jährige lebte, keine Auffälligkeiten bekannt. Allerdings sei der Bürgermeister auch nicht erster Ansprechpartner: „Wir kriegen nicht mit, ob es da zu Vorfällen kam oder nicht. Die Menschen leben seit mehreren Jahren schon da. Aktenführend ist in der Sache die Ausländerbehörde im Landratsamt. Wir würden lediglich informiert, sollte es beispielsweise in unseren Unterkünften zu Sachbeschädigungen kommen.“

Es gebe jedoch einen intensiven Austausch zwischen Politik und Polizei, der aufrechterhalten werden solle. Wichtig sei dabei: „Straftaten sind Aufgabe der Polizei, wir können immer nur Hinweise geben, vermitteln oder präventiv tätig werden. Das funktioniert sehr gut.“ Bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen erklärt Häußler: „Zur Unterbringung sind wir vom Gesetzgeber dazu verpflichtet. Wir können sie nicht einfach vor die Türe setzen.“

Messerattacke in Illerkirchberg: Erinnerungen an Halloween-Nacht 2019 werden wach - „kocht wieder hoch“

Zur aktuellen Gemengelage könnte auch ein Blick in die jüngere Vergangenheit beitragen. In der Halloween-Nacht 2019 war in einer anderen Asylbewerberunterkunft in der Gemeinde, im Ortsteil Beutelreusch, eine 14-Jährige vergewaltigt worden. Vier Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistan wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch das trägt zur Beunruhigung unter den Bürgern bei. „Das kocht schon wieder hoch. Die Leute fragen: Was, das zweite Mal in ganz kurzer Zeit - und ausgerechnet in Illerkirchberg. Das ist natürlich Thema“, gibt Häußler zu.

Er hat jedoch auch Positives zu berichten. So erreichten die Gemeinde Beileidsbekundungen aus ganz Deutschland: „Die Reaktionen sind sehr, sehr einfühlsam. Es sind nicht die, die man vermutet - keine mit Wut gespickten E-Mails.“ Sie sollen gesammelt der Familie des getöteten Mädchens übergeben werden.

Große Anteilnahme: Mehrere hundert Menschen kamen zu der Beisetzung der 14-Jährigen. © Ralf Zwiebler/dpa

Illerkirchberg unter Schock: „Laut Polizei keine Gefährdungslage mehr“

Das parteilose Gemeindeoberhaupt nutzte auch die Chance, in einem offenen Brief klarzustellen, dass „nach Auskunft der Polizei keine Gefährdungslage mehr besteht“. Zudem verweist Häußler hier noch einmal darauf, dass Landkreise und Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen keinen Spielraum hätten. Darüber werde auf Bundes- und Landesebene entschieden.

Weiter erklärt der seit gut zwei Jahren amtierende Bürgermeister: „In Illerkirchberg sind derzeit rund 50 Asylbewerberinnen und Asylbewerber in den fünf kommunalen Anschlussunterkünften untergebracht. Außerdem leben knapp 30 Geflüchtete aus der Ukraine in privaten Wohnungen.“

14-Jährige in Illerkirchberg getötet: „Nicht Geflüchtete aller Nationen unter Generalverdacht stellen“

Es folgt ein Appell, zusammenzustehen und Asylbewerber als Teil der Gesellschaft anzuerkennen: „Ich bitte Sie, den bei uns lebenden Geflüchteten aller Nationen weiterhin offen zu begegnen und diese nicht unter Generalverdacht zu stellen. Der Angriff auf die beiden Mädchen muss mit aller Konsequenz verfolgt und bestraft werden - dieses heimtückische Verbrechen hat aber eine einzelne Person begangen, nicht eine Bevölkerungsgruppe.“

Dabei kommt Häußler auch auf die türkischen Wurzeln der Familie des Todesopfers zu sprechen: „Auch im Hinblick auf die Opfer und ihre Familien halte ich es für wichtig, jeder Äußerung von Ausländerfeindlichkeit entschieden entgegenzutreten.“ (mg)