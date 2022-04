6:3 in Mannheim: Eisbären gewinnen auch zweites Halbfinale

Mannheims Torwart Felix Brückmann (2.v.l.) kassiert ein Tor. © Uwe Anspach/dpa

Die Eisbären Berlin benötigen nur noch einen Sieg, um erneut ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einzuziehen. Am Freitagabend gewann der Titelverteidiger bei den Adler Mannheim mit 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) und führt in der im Modus best-of-five ausgetragenen Halbfinalserie nun mit 2:0. Blaine Byron und Zach Boychuk gelangen jeweils zwei Tore, außerdem trafen Manuel Wiederer und Leonhard Pföderl für die Hauptstädter, die den Erfolg einem furiosen Schlussdrittel verdankten.

Mannheim - Vor 12.670 Zuschauern in der Mannheimer Arena kontrollierten die Gäste das Spiel in den ersten Minuten, ehe sie sich durch einige Zeitstrafen selbst den Schwung nahmen. Die Hausherren wurden nun deutlich gefährlicher und gingen durch ein Tor von Jordan Szwarz in Führung. Im zweiten Drittel konnten sich die Berliner wieder steigern und durch Wiederer ausgleichen. Florian Elias sorgte allerdings nach einem Fehlpass der Hauptstädter für den zweiten Mannheimer Treffer.

Dank einer Energieleistung im Schlussabschnitt konnten die Eisbären das Spiel aber noch zu ihren Gunsten entscheiden: Byron gelang im Powerplay der Ausgleich, Pföderl, Boychuk und erneut Byron sorgten mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten für einen klaren Vorsprung. Tim Wohlgemuth verkürzte noch einmal für die Gastgeber, ehe Boychuk zum Endstand traf. dpa