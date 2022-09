In Rastatt fließt der Strom wieder

Stromausfall

Der großflächige Stromausfall in Rastatt wird nach und nach behoben. Die Stadt werde von den Stadtwerken sukzessive wieder zugeschaltet, sagte der Kommandant der Rastatter Feuerwehr, René Hundert, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Drei Ortsteile seien aber weiterhin ohne Strom. Grund für den Ausfall war ein Brand eines Umspannwerks am Sonntagmorgen.

Rastatt - Auch zwei weitere Trafo-Stationen und ein Wohngebäude hätten Feuer gefangen. Die Brände seien zwischenzeitlich gelöscht worden, hieß es am Nachmittag. dpa