Traditionsreiches Modegeschäft in Stuttgart schließt nach 46 Jahren

Von: Sina Alonso Garcia

Ist bald Geschichte: Die Yeans-Halle-Filiale in der Tübinger Straße 15 in Stuttgart. © yeanshalle.de

Jahrzehntelang war die Yeans Halle in der Tübinger Straße ein fester Bestandteil der Stuttgarter Einkaufslandschaft. Nun gab das Modegeschäft seine Schließung bekannt.

Stuttgart - Sie ist die älteste Yeans-Halle-Filiale in Deutschland und galt als beliebte Einkaufsmöglichkeit in Stuttgart. Nun, nach 46 Jahren, gab die Yeans Halle in der Tübinger Straße 15 ihre Schließung bekannt. „Die Wirtschaftlichkeit von zwei großen Filialen in der gleichen Stadt ist bei der aktuellen Kaufzurückhaltung und gleichzeitig gestiegenen Kosten leider nicht mehr gegeben“, erklärt das Unternehmen auf Nachfrage der Stuttgarter Zeitung. „Wir fokussieren uns daher zukünftig auf unseren Yeans-Halle-Flagship-Store in der Königstraße 3.“

Bevor das Modegeschäft seine Türen am 15. Juli 2023 für immer schließt, kündigte die Yeans Halle einen großen Räumungsverkauf an. „Nicht nur Ihre Lieblingsjeans, sondern auch das gesamte Mobiliar unseres Geschäfts steht zum Verkauf“, heißt es in einer Ankündigung auf der Unternehmenswebsite. Wer auf der Suche nach ausgefallenen Dekorations- oder Einrichtungsgegenständen sei, solle unbedingt vorbeischauen. Markenklamotten seien im Räumungsverkauf nun zu niedrigen Preisen zu haben.

Stuttgart: Neben der Yeans Halle verschwindet auch Butlers aus der Tübinger Straße 15

Die 13 Mitarbeiter der Filiale in der Tübinger Straße werden von anderen Filialen übernommen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Wer in die leer werdenden Räumlichkeiten ziehen wird, wisse man noch nicht. Im Gebäude steht derweil noch eine weitere Räumung bevor: Auch die Butlers-Filiale wird bis zum 31. Mai schließen. Die Mitarbeiter des Geschäfts für Möbel und Wohnaccessoires werden von anderen Standorten übernommen oder scheiden auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus.

2023 erschütterten bereits mehrere Meldungen über Schließungen von Traditionsgeschäften die Stuttgarter Bürger. So gab etwa eine Traditionsmetzgerei in Bad Cannstatt nach 111 Jahren ihre Schließung bekannt und auch in der Stuttgarter Innenstadt machte unter anderem ein beliebtes Traditionsgeschäft dicht.