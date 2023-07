Skurril: Trigema-Boss Grupp grüßt in seiner Heimatstadt jeden – um wirklich ganz sicher zu gehen

Von: Sina Alonso Garcia

Für Trigema-Chef Wolfgang Grupp gehört es zum guten Umgangston, jeden in seiner Heimatstadt zu grüßen. © Imago/Arnulf Hettrich/VIADATA (Fotomontage BW24)

In seiner Heimatstadt Burladingen grüßt Trigema-Chef Wolfgang Grupp jeden, der ihm auf der Straße begegnet. Für ihn ist es nicht nur ein Zeichen von Anstand. Es gibt noch einen weiteren Grund.

Burladingen - Mit dem kleinen Ort Burladingen auf der Schwäbischen Alb assoziieren wohl die meisten die Textilfirma Trigema. Vor allem Geschäftsführer Wolfgang Grupp sorgt durch seine starke Medienpräsenz dafür, dass sein Unternehmen im Gespräch bleibt. 1942 hier geboren, ist der „König von Burladingen“, wie ihn viele hinter vorgehaltener Hand nennen, seiner Heimatstadt immer treu geblieben. Nicht nur sein Wohnhaus befindet sich im Ort direkt gegenüber der Firma. Auch eine pompöse Grabanlage von rund 675 Quadratmetern wird ihn für alle Ewigkeit mit Burladingen verbinden.

Für Grupp ist es selbstverständlich, in seiner Heimatstadt jeden zu grüßen. Das hat jedoch neben der Höflichkeit noch einen praktischen Hintergrund, wie er im Interview mit der Schaumburger Regionalschau verrät. „Das Problem ist, ich wohne in Burladingen direkt gegenüber der Firma und muss nur eine Minute über die Straße laufen. Ich grüße jeden, der mir begegnet, weil ich natürlich nicht 100 Prozent sagen kann, ob der eventuell bei mir in der Produktion ist.“ So kenne er nicht jeden der rund 1.200 Mitarbeiter persönlich.

Wolfgang Grupp: „Mich kennen natürlich alle - es wäre schlecht, wenn sie mich nicht kennen würden“

Als konservativer Unternehmer mit traditionellem Wertekanon gehört für Grupp ein höfliches „Grüß Gott“ zum guten Umgangston – vor allem in einem kleinen Ort wie Burladingen. „So bin ich erzogen worden“, betont der Trigema-Boss. „Burladingen hat 12.000 Einwohner. Dass man sich grüßt, ist normal.“ Er selbst kenne nicht jeden im Ort. „Aber mich kennen natürlich alle – es wäre schlecht, wenn sie mich nicht kennen würden.“

Passanten auf der Straße nicht zu grüßen, wäre laut Grupp fatal: „Weil ich Gefahr laufe, dass der oder die bei uns arbeitet – oder einer Familie angehört, die bei uns arbeitet.“ Auf einen Trigema-Mitarbeiter zu treffen, ist in Burladingen tatsächlich alles andere als unwahrscheinlich. Häufig sind gleich mehrere Generationen bei Trigema angestellt. Das hat einen einfachen Grund: Grupp garantiert den Kindern von Beschäftigten einen sicheren Ausbildungsplatz. Wie er im Interview außerdem erklärt, stellt Trigema jeden ein, der dort in der Produktion arbeiten will.