Junge Frau rührt mit „erschreckender“ Antwort in Straßenumfrage das Netz zu Tränen

Von: Sina Alonso Garcia

Ist sie die Stimme einer Generation? Eine junge Frau antwortet in einer Straßenumfrage schonungslos ehrlich. © Tiktok/marcoxart (Fotomontage BW24)

Was ist der Sinn des Lebens? Mit dieser tiefgründigen Frage überraschte Marco Artmann eine junge Passantin auf der Stuttgarter Königstraße. Ihre Antwort macht betroffen.

Stuttgart - Der Video-Creator Marco Artmann aus Böblingen geht regelmäßig mit seinen Straßenumfragen auf TikTok viral. Auch im vergangenen Monat war er wieder auf der Königstraße in Stuttgart unterwegs. Dort wollte er von jungen Menschen wissen: „Was ist für dich der Sinn des Lebens?“ Die Antwort einer jungen Frau ist so traurig, dass die Community sich bestürzt zeigt.

Straßenumfrage in Stuttgart offenbart Problem einer ganzen Generation: Alles sinnlos?

Mit mehr als einer Million Aufrufe (Stand: 9. März, 16.21 Uhr) ist der Video-Clip auf TikTok zum viralen Hit geworden. Mehr als 72.100 Menschen gaben dem Film einen Like. Der Grund: Die junge Frau scheint einer ganzen Generation regelrecht aus der Seele zu sprechen.

Auf die Frage nach dem „Sinn des Lebens“ antwortet die Frau: „Arbeiten.“ Auf Nachfrage von Artmann betont sie nochmals: „Ja, mehr Sinn habe ich gerade nicht gefunden.“ Etwas hoffnungsvoller klingt da die Antwort ihrer Freundin, die ebenfalls von Artmann befragt wird. Für sie sei der Sinn des Lebens „die Liebe“. Die Protagonistin des Videos, die das offenbar zu abgedroschen findet, scheint damit nicht einverstanden: „Och nee“, sagt sie. Und betont, es sei wichtiger, einfach „glücklich zu sein“.

„Was macht dich glücklich?“ Passantin hadert mit Antworten

Für Artmann ist ihre Antwort offenbar der Aufhänger für seine nächste Frage. „Und wann bist du glücklich?“, fragt er die Passantin. Die schaut ihn leicht irritiert und lachend an: „Also mich darfst du da nicht fragen.“ „Warum?“ Sie überlegt nicht lange: „Weil ich bin voll oft nicht glücklich.“ Artmann lässt nicht locker: „Aber was macht dich glücklich, wenn du glücklich bist?“ Sie gesteht: „Ja dann schon Liebe.“

In den Kommentaren zeigen sich Nutzer von der schonungslosen Ehrlichkeit der Frau betroffen. „Es macht mich traurig, so junge Menschen zu sehen, die eigentlich so viel Lebensfreude haben sollten“, schreibt ein Nutzer. Ähnlich klingen auch die anderen Kommentare: „Erschreckend – die arme Seele“, „Die Aussage ist echt heftig und es geht so vielen Menschen so“, „Sie tut mir leid, ihr Schmerz in den Augen, sie soll wieder glücklich werden“, heißt es da etwa.

Ehrliches Statement direkt aus dem Herzen: In Zeiten von Toxic Positivity eine willkommene Abwechslung

Dass das Video so viel Anteilnahme und Betroffenheit hervorruft, dürfte kein Zufall sein: Aussagen, die so tief aus dem Herzen kommen, findet man auf Social Media sonst eher selten. Weit verbreitet ist auf Plattformen wie TikTok oder Instagram vielmehr eine „Toxic Positivity“, die uns infiltriert und schadet. Offenbar finden viele Menschen die Authentizität der Frau in dem Video sympathisch. „Von außen ist sie wunderschön und man glaubt, dieser Mensch hat alles, was man vielleicht selbst nicht hat“, bringt es eine Nutzerin auf den Punkt. Eine Lehre, die sie für sich daraus zieht: „Seid mit allem, was ihr habt, glücklich und zufrieden.“