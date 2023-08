„Döner in Baden-Württemberg ist die schlimmste Sache, die man sich antun kann“

In Sachen Geschmack fällt der Döner in Baden-Württemberg bei einigen Usern im Netz durch. (Symbolfoto) © IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Döner hat sich in Deutschland bewährt. Wo es den besten Imbiss in einer Stadt gibt, wird immer wieder fleißig diskutiert. Laut einigen Twitter-Usern scheint die Kult-Speise in Baden-Württemberg jedoch durchzufallen.

Stuttgart - Kaum ein Fastfood-Gericht ist hierzulande so beliebt wie der Döner. Der türkische Klassiker fand seinen Weg bereits vor über 50 Jahren nach Deutschland: In Berlin soll Kadir Numan 1972 erstmals das Fladenbrot, gefüllt mit saftigem Fleisch, Salat und Zwiebeln verkauft haben, heißt es laut dem Verein türkischer Dönerhersteller in Europa (ATDID). Die Berliner sehen sich deshalb als Heimat der Spezialität – inzwischen gibt es Dönerrestaurants jedoch an fast jeder Ecke des Landes.

Über die Jahre hat sich der Döner auch weiterentwickelt. Es gibt ihn mit verschiedenem Brot oder Fleisch, mit Käse oder vegan. Und auch preislich hat sich einiges getan: Fast 10 Euro darf man mittlerweile für das Fastfood-Gericht hinlegen. Mit einem Durchschnittspreis von 9,58 Euro in München ist der Döner dort am teuersten. Dicht gefolgt von der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart mit 8,32 Euro. In Sachen Geschmack belegt das Ländle bei Usern im Netz allerdings den letzten Platz.

Döner in Baden-Württemberg wird im Netz heftig kritisiert: „Die schlimmste Sache, die man sich antun kann“

Geht es nach einigen Twitter-Usern, ist der Preis von 8,32 Euro im Schnitt in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg alles andere als gerechtfertigt. „Ich würde 8,33 zahlen, um KEINEN Döner in Stuttgart zu essen“, ätzt ein Nutzer zu einer Infografik von ZDFinfo, die Durchschnittspreise für den Döner im Juni und Juli 2023 in verschiedenen deutschen Großstädten zeigt. In der Schwaben-Metropole hätten zwei User den schlimmsten Kebab ihres Lebens gegessen, schreiben sie. „Döner in Baden-Württemberg ist die schlimmste Sache, die man sich antun kann. Ich spreche aus Erfahrung“, kommentiert ein weiterer.

Bereits im vergangenen Jahr hat Stuttgart bei einer Auswertung des Lieferdienstes Lieferando enttäuscht. Ein paar User halten die Fahne für den Südwesten dennoch hoch – wenn auch der Preis eben nicht ganz ohne ist. „Alaturka in Stuttgart der beste Döner den ich jemals hatte. Da reichen 8,33 leider nicht“, schreibt einer. Ein weiterer Nutzer berichtet ebenfalls, dass er in der Schwaben-Metropole bei vier verschiedenen Imbissen immer gut gegessen habe. Wer Tipps für gute Dönerläden in Baden-Württemberg sucht, sollte einen Blick auf unsere folgenden Rankings werfen:

„So geht das nicht weiter“: Fastfood-Fans fordern „Dönerpreisbremse“

Allgemein zeigen sich die User im Netz von den Preisen für einen Döner in Großstädten der Bundesrepublik entrüstet. Nicht jeder könne die angegebenen Kosten allerdings bestätigen. „Frei erfunden. Zumindest was Köln angeht“ oder „Wo bitte in Berlin kostet ein Döner mehr als 7 Euro?“, heißt es etwa. Einige finden jedoch: „So geht das nicht weiter“. Viele Fastfood-Fans fordern deshalb scherzhaft eine „Dönerpreisbremse“. „Nicht, dass das eskaliert. Sonst geht 2023 noch als das Jahr der Döneraufstände in die Geschichte ein“, witzelt ein User. Bei Deutschlands beliebtestem Gericht hört der Spaß wohl auf.